¡Desgarrador todo! Tragedia en Nepal: inundación repentina acabó con una parte de ese país

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Resumen: Una devastadora inundación repentina en el norte de Nepal, provocada por el desbordamiento del río Bhote Koshi cerca de la frontera con China, dejó al menos 16 personas muertas y más de 400 desaparecidas, entre ellas numerosos peregrinos indios. El desastre destruyó puentes, tramos carreteros y redes de comunicación, lo que ha complicado las labores de búsqueda lideradas por el Ejército nepalí, que mantiene un despliegue masivo de helicópteros y brigadas de socorro para evacuar a los supervivientes atrapados en las zonas de montaña.

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Una devastadora inundación repentina azotó el norte de Nepal este miércoles, cobrándose la vida de al menos 16 personas y dejando a más de 400 desaparecidas en la región montañosa fronteriza con China. El desastre natural, provocado por lluvias torrenciales y el repentino desbordamiento del río Bhote Koshi, movilizó un operativo de emergencia masivo en zonas de difícil acceso.

Entre los afectados figura un nutrido grupo de peregrinos —en su mayoría ciudadanos indios— que se encontraban en trayecto hacia el Tíbet cuando la riada destruyó tramos carreteros, puentes y puestos de logística en la frontera.

Operativo de rescate e incomunicación

Las fuerzas armadas nepalíes desplegaron aeronaves y equipos terrestres para localizar a las víctimas y evacuar a los supervivientes atrapados. El colapso de las torres de comunicación y los cortes de energía eléctrica han ralentizado la verificación de identidades y la cuantificación de daños materiales.

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Víctimas mortales: Al menos 16 cuerpos recuperados durante las primeras horas de rastreo.

Personas incomunicadas: Más de 400 desaparecidos, entre peregrinos extranjeros y personal de transporte local.

Recursos en zona: Despliegue de 14 helicópteros del Ejército y de empresas privadas para tareas de evacuación médica y búsqueda.

El Gobierno nepalí solicitó a los habitantes de los asentamientos próximos a las cuencas fluviales extremar las precauciones ante el riesgo latente de nuevos deslizamientos de tierra. Mientras tanto, la Cruz Roja y las brigadas médicas instalan campamentos provisionales de asistencia en los puntos accesibles de la ruta afectada.

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