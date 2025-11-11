Se conocen imágenes del fuerte operativo en la vivienda familiar de Armando Benedetti

Resumen: En entrevista con Juan Lozano, Benedetti denunció un supuesto abuso de poder, asegurando que a su esposa le fue despojado el celular

Minuto30.com .- Se han conocido las primeras imágenes del allanamiento a la vivienda familiar del exministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de un escándalo que ha subido de tono. Videos y fotografías publicados por RCN muestran una fuerte presencia de la Policía y vehículos oficiales en las inmediaciones de su residencia.

El alto funcionario del gobierno Petro reaccionó de inmediato y de forma contundente en los medios, tildando la diligencia de «inaceptable» y asegurando que la magistrada que lleva su caso, Cristina Lombana, es «una loca».

En entrevista con Juan Lozano, Benedetti denunció un supuesto abuso de poder, asegurando que a su esposa le fue despojado el celular, impidiéndole comunicarse con cualquier persona en el exterior de la vivienda.

#Ampliación | Estas son imágenes del allanamiento en la casa del ministro de Interior, Armando Benedetti, en el club Lagos de Caujaral, cerca de Barranquilla. https://t.co/vkwxYgx3mQ pic.twitter.com/3jnMw5xYQ6 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 11, 2025

