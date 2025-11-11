¡Urgente! Están allanando la casa de MinInterior Armando Benedetti

Resumen: intensificó sus acusaciones, señalando a la magistrada de estar "enferma y obsesionada" con su caso y de buscar un "montaje" en su contra

Minuto30.com .- Wl Ministro del Interior Armando Benedetti ha lanzado una fuerte denuncia pública, asegurando que su hogar está siendo allanado en este momento. A través de su cuenta de X, Benedetti calificó el procedimiento como un «abuso de poder» y acusó directamente a la magistrada que lleva su caso, a quien tildó de «demente y delincuente».

Benedetti argumentó que la Corte Suprema de Justicia no tiene la competencia para investigarlo por hechos ocurridos en 2023, 2024 y 2025, ya que no es congresista desde hace más de tres años. Además, aseguró que la magistrada ha sido recusada dos veces por mostrar un interés particular en incriminarlo en delitos.

En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

Denuncia de Montaje y Vínculos con el FBI

El exembajador intensificó sus acusaciones, señalando a la magistrada de estar «enferma y obsesionada» con su caso y de buscar un «montaje» en su contra. Benedetti reveló que la funcionaria ha ordenado investigar financieramente a más de 50 de sus familiares, incluidos hijos menores de edad, y ha llamado a declarar a más de 200 testigos, en lo que considera siete años de «acoso judicial».

Benedetti sugirió que la magistrada podría estar suministrando información «manipulada» al FBI para incriminarlo en lavado de activos, y se preguntó si esto forma parte de un supuesto «montaje» que ya había sido advertido por el periodista Gonzalo Guillén. El político afirmó que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque, a su juicio, «nadie detiene a ese monstruo».

Finalmente, el exsenador solicitó a los magistrados de la Corte Suprema que detengan la «persecución desatada y obsesionada» de la magistrada, asegurando que no existe «una sola prueba, sin un solo testigo» en su contra. Benedetti pidió a los medios de comunicación hacer un seguimiento riguroso al allanamiento y al proceso judicial.

