    Fotos y Videos

    Se conocen escalofriantes detalles de la explosión de la granada en el vehículo que pasaba por el peaje

    El grave hecho se produjo alrededor de las 6:00 p.m., en sentido hacia la capital colombiana

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Los dos ocupantes del vehículo murieron en el lugar a causa de la explosión, mientras que dos profesionales de policía que se acercaban al carro resultaron lesionados levemente y fueron trasladados a un centro asistencial.

    Minuto30.com ._ El Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), Brigadier General William Castaño Ramos, entregó un informe detallado sobre la explosión ocurrida en la Autopista Medellín-Bogotá, en sentido hacia la capital colombiana, cerca del peaje de Copacabana.

    El grave hecho se produjo alrededor de las 6:00 p.m., mientras profesionales de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban una verificación sobre el vehículo. Al interior del automotor se encontraban dos personas que, al parecer, estaban manipulando una granada, la cual detonó de forma accidental.

    Los dos ocupantes del vehículo murieron en el lugar a causa de la explosión, mientras que dos profesionales de policía que se acercaban al carro resultaron lesionados levemente y fueron trasladados a un centro asistencial.

    Hallazgos y Declaración Clave

    Tras el despliegue de técnicos antiexplosivos para descartar la presencia de otro artefacto, la inspección preliminar del vehículo arrojó hallazgos importantes, pues en el maletero del automóvil fueron encontrados dos fusiles, proveedores y munición.

    Antes de fallecer, uno de los ocupantes del vehículo alcanzó a manifestar a los uniformados que llevaba la granada, las armas y las municiones con destino a la ciudad de Bogotá para ser entregadas allí.

    La Policía señaló que, hasta el momento, no se ha encontrado ningún otro elemento que vincule directamente este armamento con algún grupo criminal específico. Sin embargo, la investigación continúa para determinar la procedencia de las armas y el destino final de la carga en Bogotá.

    Imagen de uno de los hombres que iba en el vehículo en el que explotó la granada

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


