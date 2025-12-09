Resumen: Los dos ocupantes del vehículo murieron en el lugar a causa de la explosión, mientras que dos profesionales de policía que se acercaban al carro resultaron lesionados levemente y fueron trasladados a un centro asistencial.

Se conocen escalofriantes detalles de la explosión de la granada en el vehículo que pasaba por el peaje

El Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), Brigadier General William Castaño Ramos, entregó un informe detallado sobre la explosión ocurrida en la Autopista Medellín-Bogotá, en sentido hacia la capital colombiana, cerca del peaje de Copacabana.

El grave hecho se produjo alrededor de las 6:00 p.m., mientras profesionales de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban una verificación sobre el vehículo. Al interior del automotor se encontraban dos personas que, al parecer, estaban manipulando una granada, la cual detonó de forma accidental.

Los dos ocupantes del vehículo murieron en el lugar a causa de la explosión, mientras que dos profesionales de policía que se acercaban al carro resultaron lesionados levemente y fueron trasladados a un centro asistencial.

Hallazgos y Declaración Clave

Tras el despliegue de técnicos antiexplosivos para descartar la presencia de otro artefacto, la inspección preliminar del vehículo arrojó hallazgos importantes, pues en el maletero del automóvil fueron encontrados dos fusiles, proveedores y munición.

Antes de fallecer, uno de los ocupantes del vehículo alcanzó a manifestar a los uniformados que llevaba la granada, las armas y las municiones con destino a la ciudad de Bogotá para ser entregadas allí.

La Policía señaló que, hasta el momento, no se ha encontrado ningún otro elemento que vincule directamente este armamento con algún grupo criminal específico. Sin embargo, la investigación continúa para determinar la procedencia de las armas y el destino final de la carga en Bogotá.

