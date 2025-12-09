Menú Últimas noticias
Martes: 5 - 7
    Gobernador confirma que fue una granada lo que explotó en un vehículo cerca al peaje de la Medellín-Bogotá

    En el hecho se produjo la muerte de los dos ocupantes del vehículo particular; además dos policías resultaron heridos por las esquirlas

    Publicado por: SoloDuque

    Vehículo en el que se movilizaban las dos personas que manipulaban una granada que explotó en el peaje de Copacabana
    Gobernador confirma que fue una granada lo que explotó en un vehículo cerca al peaje de la Medellín-Bogotá

    Resumen: Tras el suceso, la Fuerza Pública desplegó unidades especializadas en antiexplosivos para asegurar el área y verificar la escena de los hechos.

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que un artefacto explotó al interior de un vehículo dejando dos personas muertas. El grave incidente ocurrió en la Autopista Medellín-Bogotá, cerca del peaje de Copacabana.

    Las primeras informaciones recopiladas por las autoridades indican que el estallido se produjo por una granada que era portada por los ocupantes del carro. Las dos personas que se movilizaban en el vehículo fallecieron a causa de la explosión.

    Imagen de uno de los hombres que iba en el vehículo en el que explotó la granada

    Uniformados Heridos

    La onda expansiva del artefacto también afectó a la Fuerza Pública; dejando dos policías heridos que se encontraban cerca del peaje y presentando lesiones por esquirlas de la granada.

    Se pudo estalecer que las heridas no comprometen su vida y fueron trasladados de inmediato a un centro médico para recibir atención.

    Tras el suceso, la Fuerza Pública desplegó unidades especializadas en antiexplosivos para asegurar el área y verificar la escena de los hechos.

    Las autoridades están investigando las circunstancias exactas de lo ocurrido y por qué las personas portaban el artefacto explosivo.

