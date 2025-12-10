Vehículo en el que se movilizaban las dos personas que manipulaban una granada que explotó en el peaje de Copacabana

Se conoce la identidad de uno de los muertos del carro en el que explotó una granada

Minuto30.com .- En las últimas horas, las autoridades han logrado identificar a uno de los dos hombres que perdieron la vida al interior de un vehículo a causa de una explosión en la Autopista Medellín-Bogotá. El trágico suceso se registró en el kilómetro 7+100, específicamente a la altura de la vereda El Convento, en el municipio de Copacabana, Antioquia.

Identidad de una de las Víctimas

Una de las víctimas mortales ha sido identificada como Christian Jairo Barreto Carvajal, de 37 años. Se conoció que Barreto Carvajal es oriundo de Cúcuta y se encuentra cedulado en Bogotá.

La identidad del segundo ocupante fallecido aún se desconoce; se estima que era un hombre de entre 30 y 35 años de edad.

Confesión antes de Morir

Tras la explosión, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) confirmó el hallazgo de armas y municiones en el vehículo.

El Comandante de la Policía MEVAL, Brigadier General William Castaño Ramos, confirmó que uno de los individuos alcanzó a hacer una declaración crucial a los uniformados antes de morir.

Según el General Castaño, esta persona manifestó que “llevaba la granada, las armas y las municiones con destino a la ciudad de Bogotá para ser entregadas allí”.

Fatal Desenlace en el Lugar de los Hechos

Los dos ocupantes del vehículo murieron en el lugar de los hechos a causa de la violenta detonación de la granada.

Uniformados Heridos

La explosión también afectó a dos profesionales de policía que se encontraban cerca del carro. Los uniformados resultaron lesionados levemente y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

La investigación continúa para determinar la procedencia exacta del arsenal y quién o qué grupo criminal estaba esperando la entrega de las armas en la capital del país.

