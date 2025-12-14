Menú Últimas noticias
    Se conoce la identidad de 19 lesionados en accidente de bus con Egresados del Liceo Antioqueño de Bello

    Las autoridades siguen coordinando la atención médica de los demás lesionados que serán trasladados prioritariamente a Segovia.

    Publicado por: SoloDuque

    bus con egresados del liceo antioqueño de bello
    Un bus que transportaba una excursión se fue por un precipio en el nordeste de Antioquia. Foto: Redes Sociales
    Minuto30.com .- Se conocido los primeros listados de lesionados que están siendo atendidos en los hospitales de Remedios y Segovia, tras el trágico accidente del bus de excursión de grado 11° del Colegio Liceo Antioqueño de Bello.

    El bus, perteneciente a una compañía de turismo, cubría la ruta de regreso Tolú/Coveñas hacia Medellín. El vehículo había salido con la excursión el 10 de diciembre de 2025 y regresaba este 14 de diciembre de 2025, cuando sufrió el siniestro a las 5:40 a.m. en el kilómetro 12 de la vía Caucasia – Medellín.

    La hipótesis preliminar que se maneja es el microsueño del conductor.

    Listado de Lesionados Atendidos

    Un total de 19 personas han sido ingresadas a los hospitales de la zona.

    Hospital San Vicente de Paúl de Remedios (16 Lesionados)

    Adultos (4):

    David Rua Vallejo (18 años)

    Jamilton Isaac Piedrahíta (27 años)

    Nicolás Ochoa Vahos (18 años)

    Juliana Alvarez Correa (18 años)

    Adolescentes (12):

    Nicolás Galeano Ramírez (16 años)

    Miguel Angel Román (17 años)

    Erik Cañaveral Ospina (17 años)

    Valerie Luciana Díaz Mazo (16 años)

    Jerónimo Hurtado Vélez (16 años)

    Miguel Angel Carvajal (17 años)

    Jimena Londoño Sánchez (16 años)

    Katherine Mira Zapata (16 años)

    María Sofía Posso Gómez (17 años)

    Miguel Angel Forero (17 años)

    Santiago Galeano Quintero (16 años)

    Samuel Marín Agudelo (16 años)

    Hospital de Segovia (3 Lesionados)

    Hernán Montalvo (Mayor de edad)

    Ana Isabel Pulgarín (Adolescente)

    Caro Juliana Patiño (Adolescente)

    Las autoridades siguen coordinando la atención médica de los demás lesionados que serán trasladados prioritariamente a Segovia.

    Lea también: Línea Habilitada: Gobernación de Antioquia ofrece información oficial a familias de víctimas del accidente en Remedios

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


