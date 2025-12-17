“Se comportan como criminales”: Fico anuncia duras sanciones tras disturbios en el clásico

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció de manera contundente tras los graves incidentes registrados en el Estadio Atanasio Girardot, donde un grupo de desadaptados impidió la premiación de Atlético Nacional como campeón de la Copa BetPlay. A través de sus redes sociales, el mandatario rechazó los ataques protagonizados por hinchas del Independiente Medellín y aseguró que habrá consecuencias legales inmediatas.

“No son hinchas. Se comportan como criminales”, sentenció Gutiérrez, subrayando que las imágenes de los enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos en las tribunas y la cancha son prueba suficiente de la gravedad de los hechos. El alcalde lamentó que el comportamiento de unos pocos empañara lo que debía ser una fiesta deportiva para la mayoría de los asistentes.

Gutiérrez enfatizó que, bajo su administración, no se permitirán excusas basadas en “colores” o camisetas. “El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley”, afirmó, dejando claro que se iniciarán los procesos de identificación para judicializar a los responsables de los daños y las agresiones dentro del escenario deportivo.

El mandatario expresó su profunda decepción ante el retroceso que estos hechos significan para la ciudad, que durante años ha sido referente de “Fútbol en Paz” en Latinoamérica. “Nos hemos sentido orgullosos de celebrar el fútbol como una fiesta. Qué decepción”, añadió el alcalde, quien confirmó que se encuentra al frente de la situación coordinando con la Policía Metropolitana.

Finalmente, se espera que en las próximas horas se convoque a un consejo de seguridad extraordinario para definir las sanciones específicas para la plaza y las restricciones que se aplicarán en los próximos encuentros, con el fin de garantizar que el Atanasio Girardot vuelva a ser un espacio seguro para las familias.

