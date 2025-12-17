Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Batalla campal en el Atanasio Girardot: así se vieron los disturbios tras la final de la Copa Betplay

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Lo que debía ser una fiesta del fútbol antioqueño terminó en caos. La noche de este miércoles, el Estadio Atanasio Girardot se convirtió en escenario de fuertes disturbios protagonizados por hinchas del Deportivo Independiente Medellín, quienes se enfrentaron a la policía antidisturbios tras la coronación de Atlético Nacional como campeón de la Copa BetPlay ante su rival de patio.

    El descontento de la hinchada roja escaló rápidamente tras el pitazo final. Los seguidores “poderosos”, inconformes con el resultado, emprendieron ataques que obligaron a la intervención inmediata de las autoridades. La situación se tornó crítica cuando los enfrentamientos se trasladaron de las graderías al propio terreno de juego, invadiendo el espacio donde debía celebrarse la ceremonia oficial.

    Debido al uso de gases lacrimógenos y a la falta de garantías de seguridad por los constantes ataques, la organización se vio obligada a suspender los actos protocolarios. Los hinchas evitaron que los jugadores de Nacional pudieran recibir el trofeo en la cancha, repitiendo un lamentable escenario similar al ocurrido recientemente en el encuentro entre Nacional y América.

    El ambiente de tensión obligó a los jugadores de ambos equipos y al cuerpo técnico a buscar refugio en los camerinos mientras el cuerpo de policía intentaba retomar el control del recinto deportivo. Hasta el momento, se reportan daños materiales en la infraestructura del estadio y un número por determinar de personas afectadas por los gases.

    Este nuevo episodio de violencia en el fútbol colombiano reaviva el debate sobre la seguridad en los clásicos regionales y las sanciones que podrían recaer sobre la plaza. Se espera que en las próximas horas la DIMAYOR y las autoridades locales emitan un comunicado oficial sobre las medidas que se tomarán tras este fallido cierre de torneo.

    disturbios en el atanasio

