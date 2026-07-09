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Resumen: Un operativo conjunto de la Policía, la Secretaría de Seguridad y Vanti permitió descubrir presuntas conexiones ilegales de gas natural en establecimientos de Puente Aranda, Bogotá. La intervención dejó cuatro personas capturadas, cuatro negocios suspendidos y la incautación de evidencias relacionadas con el presunto fraude al servicio.

¡Se colgaron del gas y los descubrieron! Cuatro capturados tras operativo en Bogotá

Un operativo adelantado en la localidad de Puente Aranda permitió descubrir un presunto esquema de hurto de gas natural que estaría siendo utilizado en varios establecimientos comerciales dedicados al lavado y tinturado de prendas de vestir. La intervención dejó cuatro personas capturadas en flagrancia y la suspensión temporal de cuatro negocios.

La acción fue desarrollada de manera conjunta por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la empresa Vanti, luego de una serie de inspecciones técnicas realizadas en la UPZ Zona Industrial.

Detectaron alteraciones en las redes de gas

Durante las verificaciones, los equipos especializados encontraron presuntas manipulaciones ilegales en la infraestructura de distribución del servicio, así como conexiones clandestinas que, al parecer, permitían abastecer maquinaria industrial sin que el consumo quedara registrado correctamente.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las irregularidades fueron identificadas tras una revisión detallada de las redes internas y de los sistemas de medición instalados en los establecimientos.

Las inspecciones permitieron establecer la existencia de alteraciones que, presuntamente, tenían como finalidad evitar el cobro real del servicio de gas natural utilizado en los procesos industriales desarrollados en estos negocios.

Cuatro personas fueron capturadas

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por el presunto delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, conducta contemplada en el artículo 327A del Código Penal.

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Además de las capturas, las autoridades ordenaron la suspensión de cuatro establecimientos comerciales donde fueron detectadas las presuntas irregularidades.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización correspondiente y definirá su situación jurídica.

En caso de comprobarse su responsabilidad, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión, además de sanciones económicas y un eventual proceso de extinción de dominio sobre los bienes relacionados con la actividad investigada.

Advierten sobre los riesgos de estas conexiones

Más allá de las consecuencias penales, las autoridades insistieron en que este tipo de intervenciones ilegales representan un serio peligro para la seguridad de quienes trabajan o permanecen en los establecimientos.

La manipulación de las redes de gas natural puede provocar fugas, incendios, explosiones y daños en la infraestructura, riesgos que aumentan en sectores industriales donde diariamente operan numerosas empresas y circulan trabajadores y visitantes.

Por esa razón, la Secretaría Distrital de Seguridad y Vanti hicieron un llamado a comerciantes, empresarios e industrias para que no recurran a conexiones fraudulentas ni acepten ofrecimientos de personas o estructuras dedicadas a este tipo de actividades ilegales bajo la promesa de disminuir el costo del servicio.

Finalmente, las entidades invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa relacionada con posibles fraudes o manipulaciones de las redes de gas. Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea de Emergencias 123 o de manera anónima ante Vanti mediante la línea gratuita 01-8000-5189587.