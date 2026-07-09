Fiscalía allanó 11 centros estéticos en Bogotá por presuntas irregularidades y fallas sanitarias

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Resumen: La Fiscalía adelanta allanamientos en 11 centros estéticos de Bogotá para verificar presuntas irregularidades en procedimientos invasivos y el cumplimiento de la normatividad sanitaria. Durante las inspecciones, las autoridades revisan medicamentos, dispositivos médicos e historias clínicas, en un operativo que se desarrolla con el apoyo del Invima, la Secretaría de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.

Las autoridades pusieron bajo la lupa a varios establecimientos dedicados a la realización de procedimientos estéticos en Bogotá. En una operación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, se adelantan diligencias de registro y allanamiento en 11 centros que, presuntamente, estarían funcionando sin cumplir con las exigencias establecidas por la normatividad sanitaria para la práctica de procedimientos invasivos.

Las actuaciones judiciales buscan establecer si estos establecimientos cumplen con los requisitos legales y técnicos para prestar este tipo de servicios, así como verificar posibles conductas que podrían comprometer la seguridad de los pacientes.

Autoridades revisan medicamentos, equipos e historias clínicas

Durante las inspecciones, la Fiscalía ha identificado una serie de situaciones que ahora hacen parte del proceso de verificación.

Entre los hallazgos preliminares se encuentran medicamentos cuya fecha de vencimiento ya habría expirado, dispositivos médicos que presuntamente no cuentan con registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) o que no tendrían documentos que acrediten su ingreso legal al país.

De igual forma, los investigadores revisan posibles inconsistencias en historias clínicas y otros aspectos relacionados con la prestación de los procedimientos estéticos, información que continuará siendo analizada dentro de las diligencias judiciales.

Las inspecciones se realizan con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud, entidades encargadas de evaluar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de la regulación vigente en este tipo de establecimientos.

#Salud | La Fiscalía adelanta allanamientos en Bogotá a centros estéticos por presuntas irregularidades sanitarias, entre ellas medicamentos vencidos y dispositivos sin registro Invima. pic.twitter.com/6HxS4mRblz — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 9, 2026

Los operativos se producen tras el caso de Yulixa Toloza

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Estas acciones se desarrollan semanas después de la muerte de Yulixa Toloza, quien falleció luego de practicarse un procedimiento de lipólisis láser en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá.

Posteriormente, el cuerpo de la mujer fue encontrado en el municipio de Apulo, en Cundinamarca, caso que dio lugar a una investigación penal que continúa avanzando.

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De acuerdo con la Fiscalía, por este proceso permanecen vinculados en Venezuela la propietaria del establecimiento, María Fernanda Delgado; su pareja, Edison Torres; y el señalado cirujano Eduardo Ramos.

El ente investigador informó que adelanta las gestiones necesarias para lograr la imputación de estas personas mediante mecanismos virtuales o, en su defecto, avanzar en un eventual proceso de extradición. Sin embargo, hasta el momento las autoridades venezolanas no han emitido una respuesta formal frente a estas solicitudes.

La investigación también avanza en Colombia

Dentro del mismo proceso judicial también continúan vinculados Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera, quienes son investigados por su presunta participación en la alteración de elementos probatorios relacionados con el vehículo que, según las autoridades, habría sido utilizado en los hechos materia de investigación.

Mientras tanto, los allanamientos adelantados en Bogotá hacen parte de una estrategia de control para verificar que los centros estéticos cumplan con las condiciones exigidas para desarrollar procedimientos invasivos y determinar si las presuntas irregularidades detectadas pueden dar lugar a nuevas actuaciones judiciales o administrativas.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan en desarrollo y que, una vez concluyan las inspecciones, se conocerán los resultados oficiales de los operativos y las decisiones que puedan derivarse de las verificaciones realizadas.