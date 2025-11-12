Resumen: Nueve militares del Ejército Nacional fueron judicializados por su presunta responsabilidad en la tortura, desaparición y asesinato de un campesino con discapacidad cognitiva en Frontino, Antioquia. La víctima habría sido retenida, golpeada y arrojada a un río tras morir en una base militar. Los uniformados no aceptaron los cargos y cumplirán medida de aseguramiento en una guarnición militar.

¡Horror en el Ejército! Nueve militares tras las rejas por el atroz crimen de un campesino en Frontino, Antioquia

Nueve integrantes del Ejército Nacional fueron judicializados y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro de reclusión por su presunta participación en la tortura, desaparición y homicidio de un campesino de 27 años en Frontino, Antioquia. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre y dejaron consternada a la comunidad.

Según la Fiscalía, la víctima, quien presentaba discapacidad cognitiva, fue retenida en una base militar bajo la falsa suposición de que pertenecía a un grupo armado ilegal. Durante cinco horas habría sido sometida a tratos crueles e inhumanos: fue desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada. Finalmente, murió dentro de un baño de la instalación militar.

Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta el helipuerto de la base y arrojado al río El Cerro. El cadáver fue hallado por las autoridades tres semanas después, extraído del río y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde el dictamen determinó que la muerte fue consecuencia directa de los actos de tortura.

Los militares judicializados son: el teniente Leider Ortiz, el sargento segundo Andrés Gutiérrez, el cabo segundo Cristian Córdoba, y los soldados Brayan Osorio, Miguel Caicedo, Alberto Rojo, Didian Ruiz, Jhon Quejada y Neider Oyola.

La captura se realizó en las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes los presentaron ante la Fiscalía. Los uniformados fueron imputados por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas conductas agravadas, y no aceptaron los cargos.

La medida de aseguramiento deberá cumplirse en una guarnición militar, según lo determinado por la autoridad judicial.