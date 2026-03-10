Resumen: La periodista y abogada Silvia Corzo sorprendió al realizar una ceremonia simbólica en la que decidió comprometerse consigo misma, un acto celebrado en un entorno campestre junto a familiares, amigos y colegas. Durante el evento compartió votos dedicados a su propio bienestar y crecimiento personal, enviando un mensaje sobre la importancia del amor propio y las relaciones basadas en la libertad y la autenticidad.

¡Se casó con ella misma! Así fue la insólita ceremonia de la expresentadora Silvia Corzo que sacudió las redes

La periodista y abogada Silvia Corzo, recordada por su trayectoria como presentadora en noticieros de televisión nacionales, llamó la atención del público tras compartir detalles de una ceremonia poco convencional en su vida personal: decidió realizar un acto simbólico en el que se comprometió consigo misma.

La celebración se llevó a cabo durante el fin de semana en un entorno campestre y contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y algunas figuras del entretenimiento colombiano. Aunque no se trató de un matrimonio legal, el encuentro tuvo un significado especial para la comunicadora, quien quiso expresar públicamente un compromiso personal relacionado con el amor propio y su proceso de crecimiento interior.

La reunión se desarrolló en un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza, donde los asistentes participaron de una jornada cargada de reflexiones sobre la vida, la autenticidad y la importancia de priorizar el bienestar personal.

Un acto simbólico centrado en el amor propio

Durante la ceremonia, Corzo protagonizó uno de los momentos más significativos al pronunciar unos votos dirigidos a sí misma. En medio del acto expresó: “Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto y prometo estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”.

Para la periodista, este gesto representa una forma de reconocer su proceso personal y reafirmar su relación consigo misma. En otro momento de su intervención también señaló: “Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy”.

Una celebración con detalles de una boda tradicional

Aunque el evento tuvo un carácter simbólico, la ceremonia incluyó varios elementos que suelen verse en las bodas tradicionales. Para la ocasión, la periodista vistió un vestido largo en tonos claros y llevó un ramo de flores.

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando decidió lanzar el ramo entre las mujeres presentes, siguiendo una costumbre típica de este tipo de celebraciones, lo que generó sonrisas y comentarios entre los asistentes.

Las imágenes del encuentro circularon posteriormente en redes sociales y despertaron curiosidad entre muchos seguidores de la comunicadora, quienes no tardaron en reaccionar ante la particular decisión.

Amigos y colegas acompañaron la ceremonia

Entre los invitados se encontraban personas cercanas a la periodista y figuras del entretenimiento con las que ha mantenido una relación de amistad durante años. Entre ellos estuvieron el presentador Iván Lalinde y la actriz y presentadora Margarita Ortega, quienes también compartieron algunos mensajes relacionados con el significado del momento.

Durante el evento también se vivió uno de los momentos más emotivos cuando Pablo Toro, hijo de Corzo, tomó la palabra para dedicarle un mensaje frente a los invitados. En su intervención expresó: “Gracias por ser una maestra en mi vida y por enseñarme a vivir sin miedo y a ser yo mismo. Gracias a lo que sea que me haya hecho elegirte a ti como mi madre. Eres mi mejor amiga”.

Sus palabras generaron un ambiente de emoción entre los asistentes, quienes acompañaron a la periodista en este gesto personal.

Un gesto que refleja un proceso de vida

El tipo de ceremonia que realizó Corzo es conocido en algunos lugares como sologamia, una práctica simbólica mediante la cual una persona decide celebrar un compromiso consigo misma como parte de un proceso de amor propio y crecimiento personal.

En los últimos años, este tipo de actos ha ganado visibilidad en redes sociales y en distintos espacios relacionados con el bienestar emocional y la reflexión personal.

En el caso de la periodista, el gesto se interpreta como parte del camino que ha venido compartiendo públicamente en los últimos años, enfocado en temas de espiritualidad, desarrollo personal y autoconocimiento.

De la televisión al desarrollo personal

Silvia Corzo nació en Bucaramanga y durante varios años fue uno de los rostros más conocidos de los noticieros del país. Además de su trabajo como periodista, también es abogada.

Tras su salida de la televisión, ha dedicado buena parte de su tiempo a proyectos vinculados con el crecimiento personal, la escritura y la realización de conferencias relacionadas con bienestar emocional y espiritualidad.

La ceremonia simbólica que compartió recientemente con sus seguidores generó múltiples reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron sorpresa por la particular decisión, otros destacaron el mensaje de amor propio que la periodista quiso transmitir con este acto.