Resumen: La sobrina de 15 años del cantante Iván Zuleta fue hallada sin vida en Valledupar, un hecho que ha generado tristeza y conmoción entre sus familiares y allegados. El caso llamó la atención en la capital del Cesar y actualmente las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor.

Luto en la familia de Iván Zuleta: hallan sin vida a la sobrina del ‘Rey Vallenato’ en Valledupar

Una profunda conmoción se vive en Valledupar tras confirmarse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años perteneciente a una reconocida familia del departamento del Cesar y sobrina del acordeonero Iván Zuleta, actual Rey Vallenato.

La noticia se conoció en la tarde del lunes 9 de marzo, luego de que la institución educativa donde estudiaba la joven compartiera un mensaje de condolencias en el que lamentó su inesperado fallecimiento y expresó solidaridad con sus familiares, compañeros y docentes.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios locales, la adolescente fue encontrada en su vivienda sin signos de conciencia por sus familiares durante la tarde de ese mismo día. Ante la situación, decidieron trasladarla de inmediato a la Clínica Erasmo de Valledupar con la esperanza de que recibiera atención médica de urgencia.

Intentaron reanimarla, pero llegó sin signos vitales

Una vez en el centro asistencial, el personal médico intentó realizar maniobras de reanimación para salvarle la vida. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado y los especialistas confirmaron que la menor había llegado sin signos vitales.

Las circunstancias exactas que rodearon el fallecimiento aún no han sido establecidas con certeza. Algunas versiones preliminares que circulan en medios locales señalan la posibilidad de que la adolescente hubiera sufrido broncoaspiración mientras dormía, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Para esclarecer lo ocurrido, el caso quedó en manos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de realizar los estudios correspondientes que permitan determinar la causa exacta de la muerte.

Daniela Zuleta Gnecco formaba parte de dos familias con amplio reconocimiento en el departamento del Cesar. Por un lado, era sobrina del acordeonero Iván Zuleta, figura representativa del vallenato que recientemente se coronó como Rey Vallenato en la categoría profesional del Festival de la Leyenda Vallenata.

Además, tenía vínculos familiares con la dirigente política Cielo Gnecco Cerchar, lo que ha hecho que la noticia tenga gran repercusión en el ámbito social y cultural de la región.

Mensajes de condolencia y despedida

Tras conocerse el fallecimiento, personas cercanas a la familia, integrantes del mundo vallenato y ciudadanos de la región comenzaron a enviar mensajes de solidaridad en redes sociales. La pérdida de la adolescente generó numerosas expresiones de apoyo hacia sus seres queridos.

El colegio Gimnasio del Norte, donde estudiaba Daniela, también se pronunció mediante un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y acompañó a la familia en este momento de duelo.

“Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, expresó la institución en su mensaje.

Familiares y artistas acompañaron las honras fúnebres

En Valledupar se realizaron las honras fúnebres de la adolescente, donde familiares, amigos y personas cercanas acudieron a darle el último adiós.

El acordeonero Iván Zuleta llegó al lugar visiblemente afectado por la pérdida de su sobrina. Al sitio también asistieron reconocidas figuras del vallenato, entre ellas Poncho Zuleta y Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, además de otros allegados a la familia.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió exactamente, la comunidad de Valledupar y el entorno del vallenato continúan expresando su solidaridad con la familia Zuleta Gnecco en medio del dolor por la inesperada partida de la adolescente.