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Resumen: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al confirmar que se casaron el pasado 11 de agosto en una ceremonia íntima realizada en su hogar en Cascais, Portugal, junto a sus cinco hijos. La fecha coincidió con diez años desde que se conocieron. Aunque eligieron una celebración familiar, la pareja planea realizar una segunda boda de mayor tamaño para compartir con familiares y amigos, pero aún no han revelado cuándo ni dónde será.

¡Se casaron en secreto y van por más! Cristiano Ronaldo y Georgina estarían preparando otra celebración

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al confirmar que dieron un nuevo paso en su relación: el pasado 11 de agosto se casaron en una ceremonia civil realizada en la intimidad de su hogar, en Cascais, Portugal.

La unión se produjo exactamente diez años después del encuentro que marcó el inicio de su relación. La pareja decidió mantener el momento alejado de una celebración multitudinaria y compartirlo únicamente con sus hijos, quienes tuvieron un papel central durante la ceremonia. Así lo revelaron ambos en una entrevista concedida a Vogue.

Sin embargo, la celebración familiar no será la única que tendrán. Tanto Ronaldo como Georgina adelantaron que más adelante realizarán una boda de mayor tamaño, esta vez con la presencia de familiares y amigos.

Una boda lejos de los reflectores

Aunque por la popularidad de ambos se esperaba una celebración llena de invitados y grandes detalles, la pareja optó por algo completamente diferente.

La ceremonia tuvo lugar en la sala de su vivienda y contó con la presencia de sus cinco hijos: Cristiano Jr., Eva María, Mateo, Alana y Bella. Para Georgina, escoger ese espacio tuvo un significado especial porque se trata de uno de los lugares donde la familia comparte buena parte de su vida cotidiana.

La modelo explicó a Vogue que quería que sus hijos pudieran recordar el lugar donde sus padres se casaron y asociarlo con un momento importante de su historia familiar.

Aunque durante su infancia había imaginado una boda mucho más tradicional y ostentosa, con elementos como un castillo, un vestido largo y una tiara, al momento de concretar el matrimonio terminó inclinándose por una celebración mucho más personal.

Georgina describió el día como una experiencia “íntima, llena de amor, y con nuestra familia en el papel protagonista”, según sus declaraciones a la revista.

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¿Por qué tendrían otra boda?

La decisión de realizar una segunda celebración no significa que el primer matrimonio haya sido provisional. La pareja ya está casada, pero quiere tener además un encuentro en el que puedan participar más personas cercanas.

De acuerdo con People, Ronaldo y Rodríguez planean organizar posteriormente una celebración más grande para compartir este momento con sus familiares y amigos. Hasta ahora, no han informado una fecha ni un lugar para esa futura fiesta.

Así, la primera ceremonia quedó reservada para su núcleo familiar, mientras que la próxima celebración tendrá un carácter mucho más amplio.

Una fecha con significado para la pareja

El matrimonio también tuvo un componente especial por la fecha elegida.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid. Diez años después, decidieron convertir el mismo día en la fecha de su matrimonio.

La pareja había anunciado públicamente su compromiso en agosto de 2025, por lo que el matrimonio llegó un año después de aquella noticia.

Tras confirmar el enlace, Ronaldo compartió una fotografía de las manos de ambos con sus alianzas y la inscripción “C❤️G”, con la que hicieron pública su nueva condición de esposos.

No hubo luna de miel inmediata

Después de la ceremonia tampoco emprendieron una tradicional luna de miel. El motivo estuvo relacionado con los compromisos profesionales del futbolista portugués.

Ronaldo debía regresar a Riad para incorporarse a los trabajos de pretemporada con Al-Nassr, por lo que el matrimonio no realizó un viaje inmediatamente después de la boda.

El futbolista, incluso, bromeó sobre la situación al señalar que con Georgina “cada día es nuestra luna de miel”.

La pareja también habló sobre cómo cambia su relación después de convertirse oficialmente en marido y mujer. Ronaldo destacó el significado que tiene ese paso en su vida juntos y afirmó: “El simple hecho de ser marido y mujer ya implica entrar en otra liga”.

Ahora, aunque ya celebraron su matrimonio de manera privada, queda pendiente la segunda celebración que permitirá a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartir su unión con un grupo más amplio de familiares y amigos. Por el momento, ambos mantienen en reserva cuándo y dónde tendrá lugar ese nuevo festejo.