¡Le salió pretendiente! Karol G recibió propuesta de matrimonio en pleno concierto: “Se merece un sí”

Resumen: Karol G protagonizó un curioso momento durante su tercera presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles, cuando un fan de 56 años le hizo una propuesta de matrimonio a través de un mensaje en su camiseta. La cantante se acercó a hablar con él y, aunque aseguró que no cree que vaya a casarse, agradeció el gesto y dijo que le hizo la noche. La escena quedó registrada en video y generó reacciones entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

Karol G protagonizó una de las escenas más particulares de su paso por Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que un asistente aprovechara uno de sus conciertos para hacerle una propuesta de matrimonio.

El momento ocurrió durante la tercera presentación de la cantante en el SoFi Stadium, como parte de su gira Viajando por el Mundo – Tropitour. En medio del espectáculo, la artista se acercó a la zona del público donde se encontraba el hombre que había llevado consigo un mensaje dirigido especialmente a ella.

El asistente, de 56 años, llevaba una camiseta cuya parte posterior tenía impresa la pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. Cuando Karol G se percató del mensaje, decidió acercarse y conversar con él frente a los asistentes.

La cantante le preguntó su edad y comentó que aparentaba ser más joven. Durante el intercambio, utilizó tanto el inglés para comunicarse directamente con él como el español para dirigirse al público que estaba siguiendo la escena.

El hombre le manifestó que era soltero y que se encontraba disponible, mientras la situación provocaba risas y entusiasmo entre quienes presenciaban el momento.

La respuesta de Karol G

Aunque la propuesta tomó por sorpresa a la cantante, Karol G dejó claro que actualmente no contempla casarse.

“Lo que pasa es que yo creo que yo no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje. Me hiciste la noche con este mensaje. Muchas gracias”, expresó la artista durante el concierto.

Después, entre risas, agregó: “Se merece un sí”, una frase que provocó la reacción del público.

La cantante continuó hablando con el asistente y cerró el particular intercambio con una posibilidad abierta hacia el futuro: “¿Quizás en el futuro, ¿verdad?”

El diálogo quedó registrado en videos realizados por personas que asistieron al concierto y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a la espontánea interacción entre la artista y su seguidor.

Karol G también llevó un mensaje solidario a sus conciertos

La propuesta de matrimonio no fue el único momento que llamó la atención durante las presentaciones de Karol G en Los Ángeles.

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A través de su fundación Con Cora, la cantante impulsó durante sus tres fechas en el SoFi Stadium una iniciativa para apoyar a personas afectadas por los terremotos registrados en Colombia y Venezuela.

La campaña comenzó durante la primera presentación, el 14 de agosto, con códigos QR instalados en diferentes puntos del estadio para que los asistentes pudieran realizar donaciones destinadas a la reconstrucción de viviendas en ambos países.

Los terremotos mencionados ocurrieron el 24 de junio en Colombia y el 10 de agosto en Venezuela.

Durante una de sus intervenciones ante el público, la artista explicó las razones que la llevaron a promover esta iniciativa y pidió a sus seguidores sumarse a la ayuda.

“En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”, manifestó Karol G.

karol g dijo en su show en los angeles que duplicará el valor de todas las donaciones realizadas por las personas que asistan a su gira esta semana para ayudar a Colombia 🥺🇨🇴 pic.twitter.com/Mqgxlms12R — acervo karol g (@acervokarolg) August 15, 2026

La cantante también hizo un llamado a mantener la solidaridad con quienes atraviesan dificultades:

“Por favor, no nos abandonemos, acompañémonos. Nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”.

La iniciativa continuará en Bogotá

El compromiso de la artista también está relacionado con el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida, programado para el 23 de agosto en el Vive Claro de Bogotá.

Karol G no estará presencialmente en el escenario debido a su agenda de presentaciones, pero participará de manera remota en el evento, que contará con otros artistas invitados como Sebastián Yatra, Maluma, Miguel Bosé y Grupo Niche, entre otros.

Las donaciones para esta iniciativa parten desde 100.000 pesos colombianos a través de Ticketmaster, mientras que quienes no puedan asistir presencialmente también cuentan con alternativas para realizar sus aportes desde Colombia y otros países.

De esta manera, el paso de Karol G por Los Ángeles dejó tanto momentos espontáneos, como la propuesta de matrimonio que recibió durante uno de sus conciertos, como una iniciativa de solidaridad promovida desde el escenario para apoyar a personas afectadas por los recientes terremotos.