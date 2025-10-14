Resumen: El imitador de Ozuna del programa Yo me llamo denunció al cantante Blessd por presuntas amenazas y agresiones físicas. Según su relato, el conflicto habría surgido tras un encuentro en Medellín que terminó en enfrentamientos verbales y golpes. El participante aseguró que, por miedo, tuvo que salir del país. El caso ha generado gran controversia en redes sociales, mientras el artista paisa no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

¡Crece el escándalo! Imitador de Ozuna en ‘Yo me llamo’ acusa a Blessd por presuntas amenazas y agresiones

El cantante urbano Blessd volvió a ser centro de controversia tras conocerse una denuncia por presuntas amenazas y agresiones en su contra. Andrés Sánchez, reconocido por su participación en el programa Yo me llamo en 2021 como imitador de Ozuna, afirmó haber sido víctima de intimidaciones, golpes y amenazas armadas por parte de personas del entorno del artista, situación que —según él— lo llevó a abandonar Colombia por miedo a represalias.

De acuerdo con el testimonio de Sánchez, revelado en una entrevista con La Red, el conflicto comenzó cuando decidió apoyar a un joven imitador de Blessd, con quien buscaba realizar presentaciones en vivo como un tributo musical. El proyecto, que inicialmente recibió comentarios positivos en redes sociales e incluso interacciones con artistas del género urbano, terminó derivando en un episodio de violencia.

Sánchez relató que fue citado junto al imitador a un estudio en Medellín por miembros del equipo de Blessd, donde se presentaron como “Doctor Velásquez” y “Jara”. Según su versión, allí fue golpeado y amenazado con un arma de fuego, mientras le exigían firmar un contrato para dejar de promover eventos del imitador. “El doctor Velázquez sacó una pistola y me apuntó y me dijo que le tenía que firmar un contrato”, aseguró.

El imitador también afirmó que, durante el encuentro, Blessd no estaba presente físicamente, pero intervino por teléfono en altavoz. En esa llamada, el artista le habría advertido: “Yo sé quién es usted, sé con quién ha grabado, sé dónde vive, sé lo que hace. Tiene que firmar y hacer todo lo que digan Velázquez y Jara, porque yo soy de la calle. Agradezca que yo no estoy en el estudio, porque si yo estuviera allá le destrozaría la cara”.

Tras lograr salir del lugar, Sánchez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en junio de 2022 contra Blessd, su mánager Santiago Jaramillo y el abogado Alejandro Velásquez, por presunto constreñimiento ilegal. Sin embargo, asegura que, tres años después, el proceso sigue sin avances.

“La investigación no ha tenido resultados. Duele ver que la ley no actúa igual para todos. Yo solo busco justicia y garantías”, declaró Sánchez en la entrevista.

El imitador contó además que, durante el proceso judicial, le fue ofrecido un principio de oportunidad, que él aceptaría solo si Blessd realizaba un video público aclarando lo sucedido. Según dijo, el compromiso nunca se cumplió.

El caso tomó un nuevo giro tras el asesinato de Alejandro Velásquez en junio de 2024, hecho que, según Sánchez, aumentó su miedo. “Si a alguien con dinero y seguridad lo matan, ¿qué puedo esperar yo?”, señaló. Desde entonces, ha buscado presentaciones fuera del país, asegurando que no se siente seguro en Colombia.

La denuncia de Sánchez recobró fuerza luego de que el mánager del cantante Pirlo también presentara acusaciones por presuntas amenazas en contra de Blessd, lo que, según él, evidencia un patrón preocupante. “Estos casos se repiten. No importa quién sea o cuánta fama tenga, la justicia debería actuar”, expresó.

A pesar de los intentos de conciliación, Blessd no se presentó a las reuniones convocadas por la Fiscalía, y el proceso fue trasladado de Medellín a Bogotá.

Actualmente, las investigaciones se encuentran precluidas de forma temporal, a la espera de posibles nuevas imputaciones contra el artista y su equipo de trabajo.