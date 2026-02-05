Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La posible llegada de Frank Fabra al Independiente Medellín ha desatado una fuerte controversia tras filtrarse un video donde el lateral aparece cantando el "Pregón Verde", himno de su máximo rival, Atlético Nacional. El registro, que aparentemente data de diciembre después de que el cuadro verde venciera al DIM en la Copa BetPlay, ha generado una ola de indignación entre la hinchada roja, quienes exigen la cancelación de su contrato. Pese a que el club aún no oficializa su fichaje y los directivos guardan silencio, el jugador —quien llega con poco ritmo competitivo— enfrentaría un ambiente de extrema hostilidad y presión desde su debut debido a este polémico gesto.

¡Se calentó la vuelta! Pillan a Fabra cantando el ‘Pregón verde’ y las redes sociales de los hinchas del DIM estallaron

Frank Fabra y el DIM están en medio de una tremenda polémica, luego que circulara un video en el que se le ve al nuevo refuerzo del Poderoso.

Y es que no es un video cualquiera, es uno donde Fabra está cantando a todo pulmón el coro del ‘Pregón Verde’, canción insignia de Atlético Nacional.

De inmediato, cientos de hinchas salieron en las redes sociales a pedir que se cancele el contrato de vinculación del jugador.

Aunque no parece ser un motivo para que no se contrate al jugador, lo cierto es que en medio de la crítica situación deportiva que vive el rojo de la montaña, Fabra arrancaría con mucha presión.

A esa presión por haber sido pillado cantando el Pregón Verde, se le sumaría que el jugador llega al Equipo del Pueblo sin ritmo.

El video, aunque no está plenamente confirmado, habría sido grabado en diciembre, en medio de una chicharronada, en la que también se encontraba Cristian ‘chicho’ Arango.

Una de las situaciones que también duele a los enamorados del ‘Rey de corazones’ es que el video correspondería a un acto ocurrido después de que Atlético Nacional le ganara el título de la Copa BetPlay al DIM.

Hasta el momento, ni Raúl Giraldo, dueño del DIM, ni ningún directivo o el propio jugador, a quien ya se le ha visto con la camiseta roja puesta, se han pronunciado sobre el polémico video.

Aunque la vinculación de Fabra al DIM es casi un hecho, el ‘Poderoso’ no lo ha oficializado en sus canales de comunicación.

