La Selección Femenina entrenó táctica ofensiva y balón parado en Parque Guasu como preparación clave para su debut en CONMEBOL. Foto: FCF

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este miércoles 4 de febrero, la Selección Femenina cumplió una nueva jornada de preparación en el Parque Guasu Metropolitano de cara a su debut en la CONMEBOL Femenina. La sesión, dividida en tres bloques, inició con ejercicios de técnica individual y evolucionó hacia un trabajo táctico analítico enfocado en movimientos ofensivos, para finalizar con simulaciones de jugadas a balón parado bajo la supervisión del cuerpo técnico

La Selección intensifica su preparación con la mira puesta en el debut en la Conmebol femenina Sub-20

La Selección Femenina cumplió este miércoles 4 de febrero una nueva jornada de entrenamiento en el Parque Guasu Metropolitano.

Las jugadoras convocadas continúan avanzando con firmeza en el plan de preparación establecido por el cuerpo técnico, ajustando los últimos detalles antes de su esperado debut en la CONMEBOL Femenina.

La sesión de trabajo, caracterizada por su intensidad y enfoque estratégico, se dividió en tres bloques diferenciados.

En la primera etapa, el plantel realizó ejercicios de calentamiento y activación centrados en la técnica individual, asegurando que las futbolistas entraran en ritmo antes de pasar a las fases de mayor exigencia táctica.

La Selección intensifica su preparación con la mira puesta en el debut en la Conmebol femenina Sub-20

Durante el segundo tramo de la mañana, el entrenamiento se volcó hacia el trabajo táctico analítico.

Bajo las instrucciones directas del cuerpo técnico, el equipo ensayó patrones de juego y movimientos específicos en fase ofensiva, buscando automatizar las transiciones y mejorar la efectividad de cara al arco rival.

Para cerrar la jornada, el grupo se enfocó en las acciones a balón parado. Mediante diversas simulaciones, se repasaron tanto las jugadas de estrategia defensiva como las variantes en ataque, un factor que se considera clave para destrabar partidos de alta competencia en el próximo certamen continental.

Más noticias de Deporte