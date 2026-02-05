Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La Selección intensifica su preparación con la mira puesta en el debut en la Conmebol femenina Sub-20

    La Selección Femenina entrenó táctica ofensiva y balón parado en Parque Guasu como preparación clave para su debut en CONMEBOL

    Publicado por: Alejandro Rincón

    La Selección intensifica su preparación con la mira puesta en el debut en la Conmebol femenina Sub-20
    La Selección Femenina entrenó táctica ofensiva y balón parado en Parque Guasu como preparación clave para su debut en CONMEBOL. Foto: FCF
    La Selección intensifica su preparación con la mira puesta en el debut en la Conmebol femenina Sub-20

    Resumen: Este miércoles 4 de febrero, la Selección Femenina cumplió una nueva jornada de preparación en el Parque Guasu Metropolitano de cara a su debut en la CONMEBOL Femenina. La sesión, dividida en tres bloques, inició con ejercicios de técnica individual y evolucionó hacia un trabajo táctico analítico enfocado en movimientos ofensivos, para finalizar con simulaciones de jugadas a balón parado bajo la supervisión del cuerpo técnico

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Femenina cumplió este miércoles 4 de febrero una nueva jornada de entrenamiento en el Parque Guasu Metropolitano.

    Las jugadoras convocadas continúan avanzando con firmeza en el plan de preparación establecido por el cuerpo técnico, ajustando los últimos detalles antes de su esperado debut en la CONMEBOL Femenina.

    La sesión de trabajo, caracterizada por su intensidad y enfoque estratégico, se dividió en tres bloques diferenciados.

    En la primera etapa, el plantel realizó ejercicios de calentamiento y activación centrados en la técnica individual, asegurando que las futbolistas entraran en ritmo antes de pasar a las fases de mayor exigencia táctica.

    La Selección intensifica su preparación con la mira puesta en el debut en la Conmebol femenina Sub-20

    Durante el segundo tramo de la mañana, el entrenamiento se volcó hacia el trabajo táctico analítico.

    Bajo las instrucciones directas del cuerpo técnico, el equipo ensayó patrones de juego y movimientos específicos en fase ofensiva, buscando automatizar las transiciones y mejorar la efectividad de cara al arco rival.

    Para cerrar la jornada, el grupo se enfocó en las acciones a balón parado. Mediante diversas simulaciones, se repasaron tanto las jugadas de estrategia defensiva como las variantes en ataque, un factor que se considera clave para destrabar partidos de alta competencia en el próximo certamen continental.

    Más noticias de Deporte

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.