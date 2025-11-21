Resumen: Tras la tiradera de Pirlo, que incluyó insinuaciones sobre su orientación sexual y cuestionamientos a su trayectoria, Blessd respondió públicamente, aclarando que sus gustos son únicamente hacia las mujeres, defendiendo su reputación y negando las acusaciones. La polémica se intensificó en redes y medios, mientras ambos artistas continúan enfrentando disputas creativas y legales.

¡Se calentó la cosa! Tras la polémica por su orientación sexual, Blessd le canta la tabla a Pirlo: “Mis gustos están claritos”

El enfrentamiento entre los reguetoneros Blessd y Pirlo escaló a niveles inesperados, mezclando música, polémica personal y denuncias legales. Todo comenzó con la tiradera ‘El Ficticio’, lanzada por Pirlo, en la que cuestionó tanto la carrera profesional como la vida privada del paisa, con insinuaciones sobre su orientación sexual y supuestos conflictos de gestión de regalías compartidas.

Tras el ataque musical, Blessd decidió responder primero con un tema propio ‘Hijo Mio’, defendiendo su trayectoria y aclarando disputas sobre la autoría de canciones como Ziploc. Sin embargo, la polémica no se detuvo allí, y el reguetonero antioqueño recurrió a sus redes sociales para dejar claro su mensaje personal.

“Todo el que me conoce sabe cómo soy. No tengo nada en contra de la comunidad LGTBI, y mis gustos los tengo muy claros”, escribió, desmintiendo directamente las insinuaciones de Pirlo.

El conflicto entre ambos artistas se remonta a colaboraciones pasadas que terminaron mal por diferencias creativas y financieras, lo que llevó a rupturas de amistad y a una denuncia presentada ante la Fiscalía en Medellín.

Según el equipo de Pirlo, Blessd y su personal habrían retenido y agredido a integrantes del equipo en un incidente relacionado con el manejo de cadenas y relojes, hechos que el cantante paisa ha negado públicamente, calificando la denuncia de “falsa”.

La tiradera de Pirlo, que alcanzó gran viralidad en YouTube y redes sociales, incluyó menciones directas a miembros del equipo de Blessd, como Kris R y Westcol, y referencias personales muy polémicas que involucraban encuentros con personas transgénero y supuestos audios privados filtrados.

La situación generó un aluvión de comentarios, memes y debates entre seguidores de ambos artistas, dividiendo opiniones sobre quién tenía la razón.

Blessd, además de defender su trayectoria y reputación, aprovechó para reafirmar que su inclinación es únicamente hacia las mujeres y que no tiene nada que ocultar sobre su vida personal. El artista se mostró agradecido con sus seguidores y enfatizó que su respuesta musical y pública fue siempre con la verdad y sin necesidad de inventar historias.

Con la situación en pleno debate público, Blessd se mantiene concentrado en sus próximos proyectos musicales y en su concierto en Bogotá, donde promete presentar uno de sus shows más importantes hasta la fecha. Por su parte, la controversia con Pirlo continúa siendo un tema candente en redes, dejando entrever que esta disputa aún tiene capítulos por desarrollarse.