Metro de Medellín lanza Cívica conmemorativa de J Balvin por la campaña ‘Ciudad Primavera’

El Metro de Medellín anunció que, desde este lunes 24 de noviembre, estará disponible una edición especial de la tarjeta Cívica, inspirada en la campaña ‘Made in Medellín – Ciudad Primavera’ del artista J Balvin.

Esta versión conmemorativa se suma a las iniciativas culturales que buscan resaltar la identidad paisa y celebrar los 30 años de operación del sistema de transporte masivo.

La entidad explicó que esta Cívica será de modalidad eventual, lo que permite su uso habitual dentro del sistema, con recargas disponibles en taquillas, máquinas automáticas y puntos externos autorizados.

Su valor será de $11.500 sin saldo inicial, y solo se permitirá la compra de dos unidades por persona, una medida adoptada para garantizar que más usuarios puedan acceder a la edición especial.

La comercialización se realizará exclusivamente en seis estaciones estratégicas del sistema: Niquía en el norte, Ayurá, Estadio, San Javier y San Antonio. La disponibilidad será limitada y estará sujeta a existencias, por lo que las autoridades del Metro recomendaron a los ciudadanos adquirirla lo antes posible si desean conservar una pieza única asociada al artista colombiano.

La gráfica de la tarjeta celebra la campaña “Ciudad Primavera”, con elementos florales que representan energía, optimismo y renovación, en coherencia con el concepto creativo promovido por J Balvin. Estos detalles buscan reforzar el sentido de orgullo local y conectar con las nuevas generaciones de usuarios del sistema.

El Metro de Medellín destacó que esta iniciativa también hace parte de su compromiso por integrar cultura, arte y movilidad, permitiendo que la Cívica conmemorativa se convierta en un objeto de colección para los seguidores del artista y para quienes reconocen el valor simbólico del sistema en la ciudad.

