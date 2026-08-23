Resumen: El partido entre Santa Fe y América de Cali tuvo que ser suspendido temporalmente luego de que se registraran enfrentamientos entre hinchas en las tribunas y una invasión al terreno de juego. La Policía y la UNDMO intervinieron para recuperar el control, mientras el Distrito reportó agresiones contra personal de logística. El encuentro pudo reanudarse y terminó 0-0. Ahora, la Comisión del Fútbol analizará lo ocurrido y definirá las sanciones correspondientes.

¡Se calentó El Campín! Hinchas se enfrentaron e invadieron la cancha en partido Santa Fe-América: anuncian sanciones

El partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali estuvo marcado por enfrentamientos entre aficionados que obligaron a suspender temporalmente el encuentro y provocaron la intervención de la Policía y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Los hechos ocurrieron durante la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, cuando transcurrían aproximadamente 33 minutos del compromiso. Las confrontaciones comenzaron en las tribunas y posteriormente algunos hinchas ingresaron al terreno de juego, lo que llevó al árbitro a detener el partido.

Mientras se controlaba la situación, los jugadores fueron enviados a los camerinos. También se registró la intervención de uniformados para dispersar a los aficionados involucrados y recuperar el control dentro del estadio.

Distrito rechazó los hechos y prepara sanciones

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, rechazó los disturbios y señaló que los enfrentamientos pusieron en riesgo a otros asistentes que se encontraban en El Campín.

El funcionario también informó que durante la alteración del orden fueron agredidos integrantes de equipos del Distrito y personal de logística que hacía parte del dispositivo dispuesto para el encuentro.

Una vergüenza lo de las dos hinchadas en el Estadio el Campín. Incontrolable la situación, deberían darles un duro castigo a estas dos hinchadas que no hacen si no dañar la imagen del FPC. pic.twitter.com/ZOwBJDuK00 — David Barbosa📻Ⓜ️ (@dabarbosa25) August 22, 2026

Quintero aseguró que la situación fue controlada y que las decisiones frente a lo ocurrido serán analizadas en la Comisión del Fútbol, instancia en la que se determinarán las sanciones y medidas correspondientes.

El funcionario afirmó: Cúcuta Deportivo da el golpe en el Atanasio: Vence al DIM en el esperado regreso de ‘Juanfer’ Quintero

“Sin embargo, no aceptaremos comportamientos como este”.

También destacó el trabajo realizado en Bogotá para promover la convivencia alrededor del fútbol y señaló:

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“Bogotá ha sido referente y ejemplo para todo el país en materia de buena convivencia en el fútbol”.

Galán calificó los disturbios como inaceptables

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre lo sucedido y calificó como “inaceptable” la violencia registrada en el escenario deportivo.

El mandatario señaló que durante los disturbios hubo invasión del campo, agresiones entre hinchas y daños de elementos dentro del estadio. Además, indicó que las autoridades trabajaban para mantener la seguridad tanto dentro como en los alrededores de El Campín.

Galán manifestó:

“Es totalmente inaceptable lo que acaba de pasar en el estadio del Campín. Ya la Policía controló la situación dentro del estadio y estamos trabajando para también garantizar que fuera no ocurra nada en términos de agresiones o de violencia, pero hubo invasión del campo, agresión entre hinchas y destrucción de elementos dentro del estadio”.

El alcalde agregó:

“No vamos a permitir que esto quede impune. Ya le dije al secretario de gobierno, que es el encargado en la comisión del fútbol, de presentar ahí toda la información para llevar hasta sanciones. Esto no puede quedar así. No vamos a permitir que el estadio se convierta en un escenario de violencia. Tiene que ser un escenario de fiesta, de fútbol, de familia, no de agresión”.

El enfrentamiento entre las barras del América y Santa Fe en El Campín fue controlado por la @PoliciaBogota. Vamos a tomar todas las medidas para que estos actos violentos en el estadio no queden impunes. pic.twitter.com/rOIgJY0QPQ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 23, 2026

El partido pudo continuar

Una vez la Policía logró restablecer el orden, las condiciones permitieron que el encuentro se reanudara desde el minuto en el que había sido detenido.

El compromiso finalmente terminó 0-0, resultado con el que ambos equipos sumaron un punto en la jornada.

Más allá del marcador, el episodio dejó nuevamente bajo discusión las condiciones de seguridad y convivencia en los escenarios deportivos de Bogotá.

La Alcaldía deberá presentar la información recopilada ante la Comisión del Fútbol, donde se analizarán los hechos y se definirán las medidas que correspondan frente a los responsables.

El caso también cobra relevancia porque América de Cali busca utilizar El Campín como escenario para sus partidos, debido a los daños ocasionados en el estadio Pascual Guerrero tras el terremoto del 10 de agosto.

Por ahora, las autoridades mantienen el llamado a evitar hechos de violencia y reiteran que los escenarios deportivos deben ser espacios destinados al fútbol y la convivencia.