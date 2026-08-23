Resumen: El equipo 'Motilón' sorprendió al Poderoso y se llevó la victoria 1-0. El portero Federico Abadía se vistió de héroe al ahogar el grito de gol de Quintero, quien volvió a lucir la '8' y la cinta de capitán del Medellín.

Cúcuta Deportivo da el golpe en el Atanasio: Vence al DIM en el esperado regreso de ‘Juanfer’ Quintero

Minuto30.com .- En una noche que estaba preparada para ser una fiesta completa en las gradas del Atanasio Girardot por el regreso de sus ídolos, el Cúcuta Deportivo terminó aguando la celebración. Con un bloque defensivo sólido y una actuación consagratoria de su guardameta, el conjunto visitante derrotó 1-0 al Deportivo Independiente Medellín.

Sorpresa en la primera mitad

El equipo dirigido por Amaranto Perea salió con el ímpetu esperado, presionando alto desde el pitazo inicial. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Cúcuta logró equilibrar las cargas y aprovechar los espacios.

En el minuto 25, llegó el balde de agua fría para la afición roja: tras un preciso centro de Rentería, Jaime Peralta conectó un golazo que puso en ventaja a la visita. El DIM reaccionó de inmediato y arrinconó a su rival. La oportunidad más clara para el empate en el primer tiempo llegó al 41′, cuando Daniel Cataño sacó un remate que se estrelló dramáticamente contra el palo.

El regreso del ‘8’ y el show de Abadía

Para la etapa complementaria, Amaranto Perea movió el banco y le dio a la hinchada lo que estaba esperando. Juan Fernando Quintero ingresó al campo (reemplazando a Cataño), asumiendo de inmediato la cinta de capitán bajo una ovación ensordecedora. Junto a él, también ingresó el experimentado Frank Fabra para darle peso a la banda izquierda.

El segundo tiempo fue un monólogo del DIM, pero se encontró con una muralla: el portero Federico Abadía, quien se erigió como la gran figura del encuentro. El guardameta del Cúcuta salvó una opción clarísima de Montaño al 52′, atajó los remates de Esneyder Mena, y le ahogó el grito de gol a ‘Juanfer’ en dos ocasiones, incluyendo una volada espectacular para desviar un tiro libre magistral del número ‘8’.

Radiografía del Partido

El dominio del Poderoso fue abrumador en los números, pero careció de la eficacia que sí tuvo el Cúcuta en su única opción clara:

Estadística Independiente Medellín Cúcuta Deportivo Posesión 62% 38% Remates totales 18 9 Remates al arco 8 3 Tiros de esquina 6 1 Faltas cometidas 12 14 Tarjetas amarillas 0 2

El DIM de Amaranto Perea, que se ubica tercero en la tabla de posiciones, tendrá que pasar la página rápidamente y afinar su puntería, mientras que el Cúcuta se lleva tres puntos de oro que le inyectan un enorme impulso anímico para lo que resta de la temporada.