Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Cúcuta Deportivo da el golpe en el Atanasio: Vence al DIM en el esperado regreso de ‘Juanfer’ Quintero

    El DIM de Amaranto Perea tendrá que pasar la página rápidamente y afinar su puntería, para lograr la punta de la tabla

    Publicado por: SoloDuque

    medellin cucuta
    Foto: DIM
    Cúcuta Deportivo da el golpe en el Atanasio: Vence al DIM en el esperado regreso de ‘Juanfer’ Quintero

    Resumen: El equipo 'Motilón' sorprendió al Poderoso y se llevó la victoria 1-0. El portero Federico Abadía se vistió de héroe al ahogar el grito de gol de Quintero, quien volvió a lucir la '8' y la cinta de capitán del Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- En una noche que estaba preparada para ser una fiesta completa en las gradas del Atanasio Girardot por el regreso de sus ídolos, el Cúcuta Deportivo terminó aguando la celebración. Con un bloque defensivo sólido y una actuación consagratoria de su guardameta, el conjunto visitante derrotó 1-0 al Deportivo Independiente Medellín.

    Sorpresa en la primera mitad

    El equipo dirigido por Amaranto Perea salió con el ímpetu esperado, presionando alto desde el pitazo inicial. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Cúcuta logró equilibrar las cargas y aprovechar los espacios.

    En el minuto 25, llegó el balde de agua fría para la afición roja: tras un preciso centro de Rentería, Jaime Peralta conectó un golazo que puso en ventaja a la visita. El DIM reaccionó de inmediato y arrinconó a su rival. La oportunidad más clara para el empate en el primer tiempo llegó al 41′, cuando Daniel Cataño sacó un remate que se estrelló dramáticamente contra el palo.

    El regreso del ‘8’ y el show de Abadía

    Para la etapa complementaria, Amaranto Perea movió el banco y le dio a la hinchada lo que estaba esperando. Juan Fernando Quintero ingresó al campo (reemplazando a Cataño), asumiendo de inmediato la cinta de capitán bajo una ovación ensordecedora. Junto a él, también ingresó el experimentado Frank Fabra para darle peso a la banda izquierda.

    El segundo tiempo fue un monólogo del DIM, pero se encontró con una muralla: el portero Federico Abadía, quien se erigió como la gran figura del encuentro. El guardameta del Cúcuta salvó una opción clarísima de Montaño al 52′, atajó los remates de Esneyder Mena, y le ahogó el grito de gol a ‘Juanfer’ en dos ocasiones, incluyendo una volada espectacular para desviar un tiro libre magistral del número ‘8’.

    Radiografía del Partido

    El dominio del Poderoso fue abrumador en los números, pero careció de la eficacia que sí tuvo el Cúcuta en su única opción clara:

    Estadística Independiente Medellín Cúcuta Deportivo
    Posesión 62% 38%
    Remates totales 18 9
    Remates al arco 8 3
    Tiros de esquina 6 1
    Faltas cometidas 12 14
    Tarjetas amarillas 0 2

    El DIM de Amaranto Perea, que se ubica tercero en la tabla de posiciones, tendrá que pasar la página rápidamente y afinar su puntería, mientras que el Cúcuta se lleva tres puntos de oro que le inyectan un enorme impulso anímico para lo que resta de la temporada.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.