¡Se calentaron las tribunas! Video muestra brutal pelea tras el clásico femenino Santa Fe-Millonarios

Resumen: Un video que circula en redes sociales registró una pelea entre varias mujeres en las tribunas de El Campín después del clásico femenino entre Santa Fe y Millonarios. El enfrentamiento ocurrió tras la victoria 2-1 de Santa Fe, resultado que le permitió avanzar a la final de la Liga Femenina con un global de 4-3. Hasta el momento, no se ha confirmado qué originó la confrontación ni si dejó personas lesionadas.

La jornada que definió al segundo finalista de la Liga Femenina BetPlay 2026 terminó con una escena de tensión en las tribunas del estadio El Campín. Luego del partido entre Millonarios y Santa Fe, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa una confrontación física entre varias mujeres.

El registro muestra a las involucradas en medio de la disputa, mientras otras personas que se encontraban cerca intervienen para intentar separarlas. En las imágenes también aparece una aficionada con prendas alusivas a Millonarios.

El video fue difundido después del compromiso disputado el domingo 20 de septiembre, aunque por ahora no existe información pública que permita establecer qué originó la confrontación, quiénes participaron exactamente o si hubo personas lesionadas como consecuencia del episodio.

Y lo irónico habla de paz y sororidad y es violenta, se acabó el partido y se le fue por detrás , dio el primer golpe por detrás y esperará que nada pasara pic.twitter.com/2zKO9nUpZi — Monita (@Monitai9f2) September 21, 2026

Por esa razón, el registro permite identificar la pelea, pero no determinar qué ocurrió antes de que comenzara ni establecer una relación directa entre el enfrentamiento y el resultado deportivo.

El clásico terminó con Santa Fe en la final

La situación en las tribunas ocurrió después de un partido que definió el último cupo para la final del campeonato. Santa Fe se impuso 2-1 ante Millonarios en el encuentro de vuelta y consiguió quedarse con la serie por un marcador global de 4-3. DIMAYOR confirmó el resultado y la clasificación del conjunto cardenal.

El primer partido de la semifinal había terminado 2-2, por lo que el ganador del segundo compromiso se quedaría con el tiquete a la definición del campeonato.

Con el triunfo en el duelo de vuelta, Santa Fe avanzó nuevamente a la instancia definitiva de la Liga Femenina y dejó a Millonarios fuera de la competencia.

La definición será contra Deportivo Cali

El rival del conjunto cardenal será Deportivo Cali, que aseguró su clasificación después de superar a Atlético Nacional en la otra semifinal.

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Las ‘Azucareras’ habían ganado 2-1 el partido de ida y posteriormente se impusieron 4-0 en el encuentro de vuelta, resultado que les permitió avanzar a la definición del campeonato.

De esta manera, Santa Fe y Deportivo Cali volverán a encontrarse en una final de la Liga Femenina. Además del título nacional, ambos equipos ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026.

El video de la pelea se difundió después del partido

Mientras la clasificación de Santa Fe era celebrada por sus hinchas, las imágenes de la confrontación en una de las tribunas comenzaron a ganar circulación en redes sociales.

En el video se observa a varias mujeres involucradas en una pelea y a otras personas tratando de intervenir. Sin embargo, no hay elementos suficientes en el registro para establecer cómo comenzó la discusión o cuál fue el desenlace.

Tampoco se ha confirmado públicamente que las personas involucradas pertenezcan a una barra organizada ni que el enfrentamiento haya sido provocado específicamente por la eliminación de Millonarios.

Por ahora, lo que puede establecerse a partir de las imágenes es que la disputa ocurrió en las tribunas después del encuentro y que quedó registrada por uno de los asistentes.

El episodio se suma a una jornada que tuvo como principal noticia deportiva la clasificación de Santa Fe a una nueva final. El equipo cardenal consiguió el resultado que necesitaba dentro de la cancha y ahora deberá prepararse para enfrentar a Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina 2026.