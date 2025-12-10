Resumen: Las autoridades de Medellín y Antioquia ofrecieron hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a jóvenes responsables de alterar el orden en universidades públicas. La medida busca proteger a estudiantes y personal académico, garantizando espacios seguros para el estudio. Las denuncias se pueden realizar de manera confidencial al número dispuesto por las autoridades.

¡Se buscan con recompensa! $100 millones por la captura de los responsables de alteraciones en universidades de Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con la Gobernación de Antioquia, anunció este martes una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita judicializar a jóvenes responsables de alterar el orden público en distintas universidades públicas del departamento.

La medida está dirigida a un grupo de personas que, según las autoridades, no buscan culminar sus estudios ni graduarse, sino generar desorden y afectaciones en el ambiente académico y en la comunidad universitaria.

Entre los alias que figuran en la lista de recompensas se encuentran alias “Sombra”, “Chiqui”, “Juan”, “Chokis”, “Piñata”, entre otros.

La recompensa se ofrece a quienes brinden información que ayude a judicializar a estos individuos, responsables de hechos delictivos y de alteraciones del orden público dentro de los recintos universitarios.

Según explicó el alcalde Gutiérrez, esta iniciativa busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo, garantizando que las instituciones públicas sean espacios seguros para el estudio y la formación académica.