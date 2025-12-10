Tránsito de Antioquia evita catástrofe: confiscaron más de 400 kilos de pólvora

Resumen: La Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia incautó más de 400 kilos de pólvora ‘Bomba’ en San Pedro de los Milagros y Amagá. El material iba sin medidas de seguridad a zonas de la Costa Caribe.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Antioquia ha reportado un golpe contundente contra el tráfico ilegal de material pirotécnico, logrando la incautación de más de 400 kilos de pólvora ‘Bomba’ en dos operativos consecutivos realizados sobre las principales vías del departamento.

Estas acciones, enmarcadas en la estrategia “Actuando por Antioquia”, tienen como objetivo primordial prevenir tragedias y salvaguardar la seguridad vial y ciudadana durante el alto flujo de la temporada decembrina.

El primer y más significativo caso tuvo lugar el pasado 8 de diciembre de 2025 en la vía que conecta a Medellín con el Norte del país.

A la altura de San Pedro de los Milagros, unidades de tránsito detuvieron un vehículo tipo furgón que, bajo la fachada de transportar encomiendas, ocultaba un cargamento explosivo.

Tras la inspección, los uniformados hallaron 425 kilos de pólvora ‘Bomba’ que tenían como destino final el municipio de Montelíbano, Córdoba.

El material era movilizado sin ninguna de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la ley, lo que representaba un riesgo inminente de explosión para el camión y para todos los usuarios de la carretera, además de generar un peligro para la población donde iba a ser comercializada.

El segundo control se efectuó el 9 de diciembre en el Suroeste antioqueño. En la vía que une a la troncal con el municipio de Amagá, cerca del sector Peaje Primavera, se interceptó otro camión de encomiendas.

La revisión de la carga permitió ubicar 25 kilos de elementos pirotécnicos de alto impacto, que estaban siendo transportados desde el Área Metropolitana con destino al municipio de Sincelejo, Sucre.

Ambos casos fueron dejados a disposición de las respectivas inspecciones de Policía para los procedimientos sancionatorios pertinentes.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que evite la fabricación, transporte y manipulación ilegal de pólvora, e invitan a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa que comprometa la seguridad en las carreteras y centros urbanos de Antioquia.

