Resumen: Una celebración por el Día de la Virgen del Carmen terminó en una riña entre varios conductores luego de un incidente en la vía. El enfrentamiento, que quedó registrado en video, se hizo viral en redes sociales y generó críticas por el comportamiento de los involucrados durante una fecha dedicada a la protección y la seguridad en las carreteras.

¡Se bajaron a pelear! Celebración de la Virgen del Carmen terminó a los golpes en plena vía

Una jornada que tradicionalmente reúne a miles de conductores para rendir homenaje a la Virgen del Carmen terminó empañada por un episodio de intolerancia que quedó registrado en video y se difundió ampliamente en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo una actividad asociada a la fe y a la protección de quienes transitan por las carreteras terminó en un enfrentamiento físico entre varias personas, luego de un incidente ocurrido mientras dos vehículos de carga se movilizaban por una vía del país.

Una maniobra en carretera desató el conflicto

En el video se observa un tractocamión decorado con imágenes y elementos alusivos a la Virgen del Carmen, una tradición habitual durante la conmemoración del 16 de julio, fecha en la que camioneros, taxistas, motociclistas y demás transportadores acostumbran participar en caravanas y recorridos religiosos.

Según la información conocida, mientras avanzaba por la carretera el vehículo realizó movimientos en zigzag, una maniobra que generó preocupación entre quienes transitaban por el mismo corredor vial.

En ese momento, otro camión intentó sobrepasarlo. Durante la maniobra, ambos vehículos estuvieron cerca de verse involucrados en un accidente, situación que elevó la tensión entre los ocupantes.

Lo que inicialmente parecía un cruce de palabras derivado del incidente de tránsito terminó escalando rápidamente.

La discusión terminó a los golpes

Tras detener la marcha, varias personas descendieron de los vehículos y comenzaron una discusión en plena carretera.

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Las imágenes muestran que el intercambio verbal fue aumentando de tono hasta que uno de los involucrados empujó a otro hombre, quien cayó a un costado de la vía. Ese hecho provocó la reacción de las demás personas presentes y dio paso a una riña en la que participaron varios de los ocupantes de los automotores.

#OPINE 🤔 Celebración en honor a la Virgen del Carmen terminó en una violenta riña difundida en redes sociales. El video muestra a un tractocamión circulando en zigzag, lo que causó una maniobra peligrosa ante otro vehículo y desencadenó una pelea a golpes entre los involucrados. pic.twitter.com/aknj4O7UBR — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 18, 2026

El enfrentamiento ocurrió ante la mirada de otros conductores que transitaban por el sector y que presenciaron lo sucedido mientras continuaban su recorrido.

El video generó críticas en redes sociales

La grabación comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, donde numerosos usuarios cuestionaron el comportamiento de los involucrados y señalaron la contradicción entre el significado de la celebración y lo ocurrido en la carretera.

Cada 16 de julio, la Virgen del Carmen es homenajeada por miles de transportadores en Colombia, quienes la consideran la patrona y protectora de los conductores. Durante esta fecha es común observar vehículos adornados con flores, imágenes religiosas, banderas y otros elementos, además de caravanas y bendiciones para pedir protección en las vías.

Precisamente por ese carácter religioso, el episodio despertó múltiples reacciones entre los internautas, quienes lamentaron que una conmemoración dedicada a promover la fe y el cuidado durante los recorridos terminara marcada por un acto de violencia.