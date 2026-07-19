¡Evitaron una tragedia! Ejército frustra grave atentado terrorista del ELN en el Cesar

Resumen: Gracias a la rápida reacción, la pericia y el profesionalismo de estos especialistas técnicos, se logró desactivar el peligroso sistema de lanzamiento de manera controlada

Una rápida y milimétrica operación de las Fuerzas Militares evitó lo que pudo haber sido una tragedia de grandes proporciones en el departamento del Cesar. En las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó que logró frustrar un atentado terrorista a gran escala que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pretendía ejecutar contra una guarnición militar y que ponía en grave riesgo a la población civil.

El hallazgo y posterior neutralización de la amenaza demuestra la persistencia de las intenciones violentas de este Grupo Armado Organizado (GAO) en la región Caribe, así como la capacidad de respuesta de los equipos antiexplosivos del Estado.

¿Cómo se frustró el atentado del ELN?

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ejército Nacional, las labores de inteligencia y el control territorial ejercido por las tropas de la Primera División fueron determinantes para detectar la amenaza a tiempo.

Los uniformados lograron identificar un vehículo sospechoso que había sido ubicado estratégicamente por presuntos integrantes del GAO ELN. El objetivo de los subversivos era activar las cargas explosivas directamente contra una unidad militar que opera en la zona, sin importar el daño colateral que la onda expansiva pudiera causar en las comunidades aledañas.

¿Qué tipo de armamento tenía el vehículo?

La inspección técnica del automotor reveló la magnitud del ataque que se estaba planeando. Los terroristas habían acondicionado el vehículo con 14 medios de lanzamiento, un sistema letal y artesanal utilizado frecuentemente por estos grupos armados para disparar cilindros bomba o artefactos explosivos improvisados (AEI) en ráfaga.

Esta modalidad de ataque es considerada de alto poder destructivo e imprecisión, lo que la convierte en una infracción directa al Derecho Internacional Humanitario, dada la alta probabilidad de afectar viviendas civiles.

¿Quiénes fueron los encargados de neutralizar la amenaza?

Ante la inminencia del riesgo, se activaron los protocolos de máxima seguridad. Al lugar de los hechos fueron desplegados soldados altamente capacitados del grupo EXDE (Equipo de Explosivos y Demoliciones) y expertos del Grupo Marte, la unidad de élite del Ejército especializada en la desactivación de artefactos explosivos y desminado.

Gracias a la rápida reacción, la pericia y el profesionalismo de estos especialistas técnicos, se logró desactivar el peligroso sistema de lanzamiento de manera controlada. El Ejército destacó que esta heroica acción permitió no solo salvaguardar la integridad de las tropas, sino también proteger la vida y los bienes de la población civil del Cesar.