«Se asustó. Es el único candidato en el país que se mete en una piscina en una segunda vuelta»: exasesor de Rodolfo Hernández

in

Óscar Jahir quien se desempeña como asesor político, reveló detalles sobre la derrota de su candidato Rodolfo Hernández a la presidencia, el cual da a entender que el ingeniero mató al tigre, pero se asustó con el cuero.

Según el exasesor de Rodolfo, el equipo percibía que el candidato no quería ganar la presidencia y sentía algo de temor, por lo que prefirió meterse en una piscina en vez de recorrer el país para sumar más votos.

Con respecto a la campaña de Rodolfo Hernández, el exasesor resaltó que: “ A veces siento muy en el fondo que se asustó. Si él hubiera querido ganar, tenía todo para hacerlo: 15 días para viajar por el país, recibir los apoyos de los más de 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, pero no recibió a nadie. No quiso nada. Cuando uno ve eso, entiende que no quiso ganar. Es el único candidato en el país que se mete en una piscina en una segunda vuelta, en vez de salir a trabajar por su candidatura”.

Recordemos que días anteriores, Rubén Fernando Morales Rey, Juez Segundo Laboral de Bucaramanga, denunció que el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, intentó sobornarlo con una millonaria suma de dinero a cambio de frenar un proceso judicial que cursaba en su contra, tras haber despedido a un adulto mayor sin justa causa, negando los derechos de pensión en la empresa HG.

Le puede interesar: Las desinfladas de Rodolfo Hernández, imparables. Destapan otro escándalo

CNE decretó suspender el pago de los recursos por votos al partido político de Rodolfo Hernández https://t.co/aqo0MtGMxp — Minuto30.com (@minuto30com) October 22, 2022

Para leer otras noticias de Política, clic AQUÍ.