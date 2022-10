Las desinfladas de Rodolfo Hernández , imparables. Destapan otro escándalo

in

Rubén Fernando Morales Rey, Juez Segundo Laboral de Bucaramanga, al mejor estilo de la Santa Inquisición, denunció que el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, intentó sobornarlo con una millonaria suma de dinero a cambio de frenar un proceso judicial que cursaba en su contra.

Con una inusual protesta que se viralizó en las redes sociales, el juez Morales sostiene que le “ofrecieron $ 500 millones de entrada para que aplazara la diligencia” que cursaba en contra de Rodolfo por haber despedido a un adulto mayor sin justa causa y haber negado los derechos de pensión en la empresa HG.

El juez se negó a recibir el dinero, y adelanta una denuncia más, según la cual dice que tiene pruebas de un segundo soborno por $1.000 (millones), incluso elevarlo a ser magistrado para que suspendiera la diligencia que cursaba, ya que era políticamente terrible para la campaña de Hernández a la presidencia.

Estas denuncias se suman a recientes escandalos que envuelven a Hernández, como la de su compañera de fórmula Marelen Castillo, ante el cobro de los recursos gastados en campaña electoral, el cual le serán devueltos al partido por el Fondo Nacional de Financiación Política por los votos que consiguieron, sin embargo el Consejo Nacional Electoral, dejó suspendido el pago de los recursos, mientras se analiza una solicitud de una ciudadana que manifestó, que la fórmula vicepresidencial del ingeniero, habría sido excluida en las decisiones del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Por otra parte, este martes se conoció que Rodolfo Hernández se despidió del senado; jugada que le serviría para no inhabilitarse para su aspiración a la Gobernación de Santander, aunque su decisión no causó mucho agrado a sus votantes, donde algunos incluso lo tildaron de “vendido”, ya que no cumplió con las expectativas de los 10 millones de votos que lo llevaron a ocupar la silla del senado.

“No tuvo el carácter para defenderlo Usted mismo, ¿y sí va a pedir que lo defiendan otros? Hay que buscar es un arma letal contra la entereza y la hipocresía. Usted sería el primer cuestionado”, señala seguidor de Hernández en Twitter.

