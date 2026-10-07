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Resumen: Un megaoperativo en el centro de Medellín dejó 10 capturados, la incautación de 200 armas blancas y drogas, y la suspensión de tres negocios.

¡Se armó la redada! Cayeron 10 joyitas y decomisaron 200 armas blancas en pleno centro de Medellín

Un total de 10 personas capturadas fue el saldo que dejó un fuerte despliegue institucional adelantado por más de 200 uniformados de la Policía, el Ejército y diversas dependencias de la administración municipal en el corazón de la capital antioqueña.

La intervención se focalizó en corredores comerciales y calles de alta afluencia con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo y recuperar el espacio público para la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, ocho de los implicados fueron aprehendidos en flagrancia por delitos como hurto, receptación, lesiones personales y fuga de presos.

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A estos se sumaron dos sujetos más detenidos mediante orden judicial por los delitos de violencia intrafamiliar y acto sexual abusivo. Durante el operativo también se logró la incautación de 200 armas blancas y 1.700 gramos de sustancias estupefacientes, además de la recuperación de una motocicleta y la suspensión temporal de tres establecimientos comerciales que infringían la normativa vigente.

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La estrategia integral contempló controles exhaustivos a vehículos, motocicletas y locales comerciales con el fin de prevenir delitos de alto impacto.

Las autoridades aseguraron que estos despliegues continuarán realizándose de manera sorpresiva en puntos críticos para garantizar la tranquilidad de los habitantes y transeúntes que transitan a diario por esta zona céntrica.

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