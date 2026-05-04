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    ¡Se armó la de Troya! Vendedoras ambulantes se fueron a los golpes en la entrada de la Feria del Libro en Bogotá

    El altercado ocurrió ante decenas de personas y obligó a la intervención de varios presentes para detenerlo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se armó la de Troya! Vendedoras ambulantes se fueron a los golpes en la entrada de la Feria del Libro en Bogotá
    Fotos: Captura de video
    ¡Se armó la de Troya! Vendedoras ambulantes se fueron a los golpes en la entrada de la Feria del Libro en Bogotá

    Resumen: En inmediaciones de Corferias, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, dos vendedoras ambulantes protagonizaron una pelea que quedó grabada en video y se hizo viral. El hecho, que no dejó heridos graves, generó incomodidad entre los asistentes y reabrió el debate sobre el uso del espacio público y la presencia de comercio informal en zonas concurridas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un hecho inesperado alteró el ambiente cultural que se vive en Bogotá durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En las inmediaciones de Corferias, dos vendedoras ambulantes protagonizaron una pelea que quedó registrada en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

    La situación ocurrió mientras decenas de personas hacían fila para ingresar al recinto o salían de las actividades del evento. En medio de ese flujo constante de asistentes, la discusión entre las mujeres escaló en cuestión de segundos, pasando de un intercambio de palabras a un enfrentamiento físico.

    De la discusión al forcejeo frente a los asistentes

    Según se observa en las grabaciones, el altercado comenzó con reclamos verbales que rápidamente subieron de tono. En pocos instantes, ambas mujeres se empujaron, se sujetaron del cabello y terminaron en el suelo, donde continuaron forcejeando ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar.

    Varias personas intervinieron para separarlas y evitar que la situación pasara a mayores, mientras otros testigos optaron por grabar lo sucedido con sus teléfonos móviles. La escena se desarrolló a plena luz del día, en un espacio transitado por familias, estudiantes y visitantes del evento.

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    Aunque no se reportaron personas con lesiones de gravedad, el episodio generó incomodidad entre los asistentes, quienes esperaban vivir una jornada enfocada en actividades culturales.

    Un video viral que reabre el debate

    Las imágenes circularon con rapidez en plataformas digitales, generando múltiples reacciones. Más allá del enfrentamiento en sí, el lugar donde ocurrió el hecho llamó la atención, al tratarse de uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad.

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    El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión que se ha mantenido vigente en Bogotá: la presencia de vendedores informales en zonas de alta concurrencia. En estos espacios, la disputa por puntos de venta, la congestión peatonal y los conflictos entre comerciantes se han vuelto situaciones recurrentes.

    Al mismo tiempo, distintos sectores insisten en que esta actividad representa el sustento económico de numerosas familias, lo que convierte el tema en un desafío para las autoridades en términos de regulación y convivencia.

    Lo ocurrido en los alrededores de Corferias se suma así a otros episodios que reflejan la complejidad de equilibrar el uso del espacio público, la seguridad en eventos masivos y las condiciones de quienes dependen del comercio informal para su subsistencia.


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