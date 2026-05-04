¡Caos en Bogotá! Protestas paralizan TransMilenio y colapsan vías

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Resumen: Bloqueos y protestas afectan la movilidad en Bogotá y la operación de TransMilenio este 4 de mayo.

Una jornada marcada por bloqueos complicó la movilidad en Bogotá este lunes 4 de mayo, generando afectaciones en varias de las principales vías de la ciudad y en la operación del sistema TransMilenio.

Desde tempranas horas de la mañana, se reportaron concentraciones de manifestantes en puntos estratégicos como la avenida Caracas con Primero de Mayo, lo que provocó cierres en ambos sentidos viales y desvíos en el transporte público.

Las autoridades de tránsito informaron que estos bloqueos obligaron a suspender el paso de buses articulados en algunos tramos, mientras que varias estaciones dejaron de operar temporalmente.

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Entre las más afectadas se encuentran Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo, donde los usuarios tuvieron que buscar rutas alternas.

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Además del impacto en el sistema masivo, la congestión vehicular aumentó en corredores principales de la capital, en medio de obras y otros incidentes viales que ya venían afectando la circulación. Las autoridades desplegaron agentes en diferentes puntos para regular el tráfico y mitigar los retrasos.

Según reportes oficiales, miles de usuarios resultaron afectados por las alteraciones en la operación del transporte público, lo que generó demoras en los desplazamientos durante gran parte del día.

Las manifestaciones, que incluyen reclamos sociales de distintos sectores, continúan siendo monitoreadas por las autoridades, mientras se evalúan posibles alternativas para restablecer la movilidad en los puntos más críticos.

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