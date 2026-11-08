¡Se armó la bronca! Boxeador saltó del ring para atacar a Tommy Robinson en plena pelea en Irlanda

Resumen: El boxeador Mo Deen protagonizó un escándalo en Irlanda: tras ganar su pelea en el evento Unhinged 3 en Kilkenny, saltó del ring para atacar al activista Tommy Robinson. La bronca dejó un hombre hospitalizado, dos personas arrestadas y la cancelación de la cartelera. Deen aseguró después que todo fue un guion pactado.

Minuto30.com .- Lo que debía ser una noche de boxeo entre influenciadores terminó en caos total en Irlanda, cuando el púgil Mo Deen, apenas unos minutos después de ganar su pelea, saltó del cuadrilátero para atacar al controvertido activista británico Tommy Robinson, que observaba el combate desde la primera fila. El hecho desató una bronca generalizada, con sillas y hasta barandas metálicas volando por el aire, dejó un hombre hospitalizado, dos personas arrestadas y obligó a cancelar el resto del evento.

Los videos del bochorno circulan en redes sociales desde la noche del sábado 7 de noviembre y ya acumulan millones de reproducciones en todo el mundo.

El evento, llamado «Unhinged 3» y organizado por Unhinged Promotions, se realizó en el coliseo The Hub, en Cillín Hill, ciudad de Kilkenny, en el sureste de Irlanda. Fue presentado por el influenciador Harrison Sullivan, conocido en internet como HSTikkyTokky, quien recientemente apareció en el documental de Netflix «Inside the Manosphere», del periodista Louis Theroux. La pelea estelar de la noche iba a ser el choque entre los raperos Russ Millions y Kirky, pero el público se quedó sin verla.

La pelea y el ataque

Mo Deen, un boxeador de la liga de influenciadores Misfits Boxing que no conocía la victoria, enfrentó en una de las peleas preliminares a su colega MrTikTokUK. Deen se impuso por nocaut en el segundo asalto, después de mandar tres veces a la lona a su rival, y celebró con euforia su primer triunfo como púgil.

Sin embargo, la alegría duró poco. Segundos después, el boxeador saltó por encima de la mesa de los comentaristas y se lanzó directamente hacia Tommy Robinson, de 43 años, una de las figuras de extrema derecha más polémicas del Reino Unido, cofundador de la English Defence League, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon. Robinson, que había sido recibido con abucheos por un sector del público, fue llevado luego al ring para un careo con Deen, en un intento de los organizadores por calentar una posible pelea futura entre los dos.

El careo se salió de control. Robinson apareció provocando al boxeador con un libro en la mano y ambos terminaron en un enfrentamiento físico dentro del cuadrilátero, mientras el personal de seguridad trataba de separarlos. La gresca se extendió rápidamente a las gradas: los asistentes lanzaron sillas, vasos y botellas de vidrio, y hasta barandas metálicas del recinto terminaron volando. Cientos de espectadores quedaron atrapados en medio del pánico y tuvieron que ser evacuados, mientras la organización anunciaba la cancelación definitiva de la cartelera.

Heridos y capturados

La policía irlandesa, la Garda, fue alertada cerca de las 9:00 de la noche. Según el parte oficial de las autoridades de Irlanda, un hombre de unos 30 años resultó herido en una agresión y fue trasladado al Hospital St. Luke’s de Kilkenny. Además, un veinteañero quedó detenido en una estación del sureste del país y un adolescente fue arrestado por desorden violento, ya fue imputado y debía comparecer ante un juez este domingo.

El concejal independiente de la localidad, Eugene McGuinness, contó a medios irlandeses que recibió llamadas y videos de las escenas caóticas y que, al principio, no creyó que fueran reales.

¿Todo fue un guion?

Horas después del escándalo, el propio Mo Deen salió en un video en su cuenta de Instagram, visiblemente alterado y al borde de las lágrimas, asegurando que el ataque había sido pactado como parte del espectáculo. «Esto es como la WWE. Yo seguí el guion que me dijeron que habían acordado. Tommy lo aceptó, ellos lo aceptaron. Yo solo lo seguí», afirmó el boxeador, quien denunció que desde entonces recibe amenazas de muerte. «No estoy tratando de causar problemas. No sé qué está pasando, todo esto es una locura», agregó.

La versión del guion, sin embargo, no ha sido confirmada por la organización del evento ni por Robinson, quien actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en el Reino Unido a la espera de una sentencia por dos cargos de acoso con miedo a la violencia.

Los boxeos entre influenciadores, un fenómeno que crece en Europa y Estados Unidos con peleas transmitidas por internet, han sido criticados precisamente por mezclar el deporte con la provocación y el espectáculo, una fórmula que en Kilkenny terminó en la policía.

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