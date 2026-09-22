¡De la televisión al ring! Jorge Barón retó a AuronPlay para Stream Fighters 5

Resumen: Jorge Barón sorprendió al manifestar su intención de participar en ‘Stream Fighters 5’ y proponer un inesperado rival para subir al ring. El presentador apareció en un video con guantes y casco de boxeo y dirigió su mensaje a WestCol. La cuenta oficial del evento reaccionó con un “Esto nos encanta”, aunque por ahora no existe confirmación de su participación ni del posible combate.

Una propuesta inesperada comenzó a generar conversación alrededor de Stream Fighters 5. Jorge Barón, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, publicó un video en el que manifestó su intención de participar en la quinta edición del evento y, además, puso sobre la mesa el nombre de quien quisiera tener como rival: el creador de contenido español AuronPlay.

El presentador de 77 años apareció en el video utilizando guantes y casco de protección mientras practicaba frente a un saco de boxeo. La grabación estaba dirigida a WestCol, organizador de la velada, y terminó con un mensaje directo para el streamer español.

“Westcol, vi que va a hacer una velada de boxeo y y estoy listo para subirme al ring (…) Auronplay, nos vemos en el ring, ¿acepta?“

Con esa publicación, Barón dejó planteada públicamente la posibilidad de hacer parte del espectáculo, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial de que vaya a participar en la cartelera ni de que vaya a enfrentarse con AuronPlay.

La respuesta que encendió la expectativa

La propuesta no pasó desapercibida para la cuenta oficial de Stream Fighters. Desde el perfil del evento reaccionaron al video con un breve mensaje:

“Esto nos encanta”.

La respuesta tampoco representa una confirmación de que Barón haya sido incluido en el evento, pero sí alimentó las conversaciones entre los seguidores sobre la posibilidad de verlo en la jornada.

El interrogante ahora está en qué podría ocurrir con la propuesta. Hasta el momento, ni WestCol ni AuronPlay han dado una respuesta pública que confirme un eventual enfrentamiento. Por eso, el reto permanece como una iniciativa planteada por el presentador a través de sus redes sociales.

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Una cartelera que todavía genera expectativa

La aparición de Jorge Barón llega después de que WestCol revelara buena parte de la programación de Stream Fighters 5, una edición que tendrá 10 enfrentamientos y que reunirá a creadores de contenido, artistas y otras figuras del entretenimiento.

Entre los cruces anunciados está el de WestCol y Blessd, quienes tendrán una modalidad diferente al boxeo convencional al utilizar robots. También aparecen en la programación nombres como Andrea Valdiri, La Divaza, Cami Pulgarín, Valentino, Emiro, Sebastucho, Leandro y otros participantes.

El evento está programado para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, escenario que ya tiene registrada oficialmente la fecha de Stream Fighters 5.

La organización también anunció a Kris R como artista oficial de esta edición, que combinará los enfrentamientos con otros elementos de entretenimiento durante la jornada.

¿Jorge Barón estará finalmente en Stream Fighters?

Por ahora, la respuesta sigue abierta. El presentador sí hizo pública su intención de participar y señaló directamente a AuronPlay como el rival que quisiera enfrentar, mientras que la cuenta de Stream Fighters reaccionó positivamente a su publicación.

Sin embargo, no se ha anunciado oficialmente que Barón forme parte de los participantes de la quinta edición, ni que exista un combate programado entre él y el creador español.

De concretarse, su aparición supondría la llegada de una figura con una trayectoria de décadas en la televisión colombiana a un evento construido alrededor de creadores digitales, artistas y nuevas formas de entretenimiento.

Por ahora, el reto ya está hecho y queda pendiente conocer si WestCol y la organización deciden llevar la propuesta de las redes sociales al ring.