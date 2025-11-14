Resumen: La rivalidad entre Feid y Blessd volvió a ser tema de conversación luego de que Pirlo 420 asegurara en una transmisión que el Ferxxo habría sido quien golpeó a Blessd en el palco de la final de la Copa América, versión que contradice el mensaje que el paisa publicó meses antes en X. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre el distanciamiento entre los artistas, mientras ambos mantienen silencio y las versiones siguen generando confusión entre sus seguidores.

¡Se armó en el palco! Pirlo destapa cómo fue la supuesta pelea entre Feid y Blessd en la final de la Copa América

La tensión entre Feid y Blessd volvió a tomar fuerza luego de que Pirlo 420 mencionara nuevos detalles sobre una presunta confrontación física entre ambos durante la final de la Copa América 2024 en Miami. El tema, que llevaba meses apagado, regresó con fuerza a las redes y volvió a ubicarse en el centro de la conversación del género urbano.

Aunque en el pasado compartieron éxitos como Si sabe Ferxxo y +57, desde 2024 su relación se habría deteriorado al punto de no hablarse. En una entrevista con Juanpis González, Blessd reconoció que entre ambos ya no había buena energía y que la conexión se había roto, dejando claro que la cercanía del pasado no volvería.

Los rumores de una pelea surgieron precisamente durante la final de Colombia vs. Argentina en el Hard Rock Stadium. En su cuenta de X, Blessd insinuó que había golpeado a Feid y también a uno de los DJs del Ferxxo en el palco del estadio, comentario que desató una ola de especulaciones y reacciones en redes.

Y feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al dj de el también y ya fin del tema . ‍ — 有福的特立尼达 (@BlessdOficial) June 6, 2025



Pirlo 420 reabre el debate

El conflicto volvió a escena cuando Pirlo 420 reaccionó públicamente a la eliminación de sus colaboraciones con Blessd. Durante una transmisión en vivo, lanzó una afirmación que tomó por sorpresa a los espectadores: “A vos te cacheteó el Ferxxo”.

Con esa frase, Pirlo sugirió que habría sido Feid quien propinó el golpe, contradiciendo completamente la versión que el paisa había dado meses atrás. La declaración no solo encendió nuevamente la discusión, sino que también abrió un nuevo capítulo en la rivalidad, ya que Pirlo mantiene sus propios desacuerdos con El Bendito.

Además, el caleño aprovechó la transmisión para expresar molestias adicionales relacionadas con su relación laboral con Blessd, lo que terminó por intensificar la polémica.

Hasta el momento, ni Feid ni Blessd han respondido a estas nuevas declaraciones. El silencio de ambos deja la historia en un punto incierto y mantiene viva la controversia, mientras los fanáticos siguen dividiendo opiniones ante las versiones cruzadas.