¿Se viene el hit de fin de año? Beéle y Ozuna se juntan para lanzar el disco que podría ser el mejor del año

Resumen: El puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beele anunciaron el lanzamiento de su álbum colaborativo sorpresa titulado ‘STENDHAL’. El nombre del disco hace referencia al Síndrome de Stendhal, la sensación abrumadora que se produce al contemplar algo de extrema belleza.