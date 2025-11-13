Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Se viene el hit de fin de año? Beéle y Ozuna se juntan para lanzar el disco que podría ser el mejor del año

    Ozuna y Beéle sorprenderán al mundo con su nuevo álbum llamado Stendhal: su nombre tiene un significado oculto.

    Publicado por: Julian Medina

    Ozuna beele
    Foto: Cortesía
    ¿Se viene el hit de fin de año? Beéle y Ozuna se juntan para lanzar el disco que podría ser el mejor del año

    Resumen: El puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beele anunciaron el lanzamiento de su álbum colaborativo sorpresa titulado ‘STENDHAL’. El nombre del disco hace referencia al Síndrome de Stendhal, la sensación abrumadora que se produce al contemplar algo de extrema belleza.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos de las voces más influyentes de la música urbana, el puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beele, han unido fuerzas para lanzar un álbum colaborativo sorpresa titulado ‘STENDHAL’. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

    El nombre del disco hace una intrigante referencia al Síndrome de Stendhal, un fenómeno psicológico que describe la sensación abrumadora y a veces física que experimenta una persona al contemplar algo de extrema belleza, especialmente obras de arte.

    Le puede interesar: Armero, 40 años después: el pueblo que el lodo se llevó y el corazón no olvida

    Esta alianza musical promete fusionar el estilo melódico y global de Ozuna con el flow y los ritmos distintivos de Beele, consolidando una conexión poderosa entre Puerto Rico y la escena urbana colombiana.

    ‘STENDHAL’ está posicionado para ser uno de los lanzamientos más importantes de la temporada, prometiendo capturar la esencia de la emoción y el impacto que ambos artistas buscan dejar en sus audiencias.

    ¿Se viene el hit de fin de año? Beéle y Ozuna se juntan para lanzar el disco que podría ser el mejor del año


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.