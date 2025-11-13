Resumen: El puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beele anunciaron el lanzamiento de su álbum colaborativo sorpresa titulado ‘STENDHAL’. El nombre del disco hace referencia al Síndrome de Stendhal, la sensación abrumadora que se produce al contemplar algo de extrema belleza.
Dos de las voces más influyentes de la música urbana, el puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beele, han unido fuerzas para lanzar un álbum colaborativo sorpresa titulado ‘STENDHAL’. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas.
El nombre del disco hace una intrigante referencia al Síndrome de Stendhal, un fenómeno psicológico que describe la sensación abrumadora y a veces física que experimenta una persona al contemplar algo de extrema belleza, especialmente obras de arte.
Esta alianza musical promete fusionar el estilo melódico y global de Ozuna con el flow y los ritmos distintivos de Beele, consolidando una conexión poderosa entre Puerto Rico y la escena urbana colombiana.
‘STENDHAL’ está posicionado para ser uno de los lanzamientos más importantes de la temporada, prometiendo capturar la esencia de la emoción y el impacto que ambos artistas buscan dejar en sus audiencias.
¿Se viene el hit de fin de año? Beéle y Ozuna se juntan para lanzar el disco que podría ser el mejor del año
