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Resumen: La Alcaldía de Medellín habilitó escenarios alternos para atletas y acompañamiento a comerciantes ante los cierres por el festival EDC.

¡Se armó el festival! Conoce los escenarios que abren sus puertas a atletas por la llegada del EDC a Medellín

Ante los cierres temporales en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot con motivo del montaje y desmontaje del masivo festival musical EDC, la alcaldía habilitó diversas alternativas para garantizar la continuidad en la práctica deportiva y el bienestar de las comunidades vecinas.

Las restricciones, necesarias para adecuar los espacios de cara al evento programado para los días 10 y 11 de octubre, motivaron la reubicación temporal de múltiples disciplinas hacia placas polideportivas de la comuna Laureles-Estadio y complejos de otras zonas como la Unidad Deportiva de Belén.

Para los usuarios de atletismo, la alcaldía dispuso opciones estratégicas como la moderna pista Juan Pablo II en el Gran Parque Medellín y el escenario de Belén, los cuales operan en amplios horarios semanales y fines de semana.

Asimismo, las ligas de combate, balonmano y disciplinas de conjunto fueron reubicadas en espacios aliados, mientras que las canchas Marte 1 y Marte 2 requirieron el retiro provisional de 61 módulos comerciales para permitir los montajes logísticos pertinentes.

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Voceros del INDER destacaron que estas gestiones se realizan en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Personería para salvaguardar los intereses de los comerciantes y residentes del sector.

La intervención integral también contempla un monitoreo riguroso a los niveles de sonido, jornadas de aseo y la habilitación de canales directos de comunicación, buscando equilibrar el impacto cultural de EDC con la tranquilidad ciudadana y el respaldo constante al deporte en Medellín.

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