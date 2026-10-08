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    Persecución entre Medellín y Envigado terminó con la captura de tres pillos dedicados a robar casas

    ¡Caída de película! Una intensa persecución por las calles del Valle de Aburrá permitió la captura de tres presuntos ladrones de casas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Persecución entre Medellín y Envigado terminó con la captura de tres pillos dedicados a robar casas

    Resumen: Una persecución entre Medellín y Envigado dejó tres hombres capturados, la recuperación de elementos hurtados y la incautación de su vehículo.

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    Una operación coordinada entre las autoridades policiales de los municipios de Medellín y Envigado culminó con la captura de tres hombres que se desplazaban a bordo de un automóvil, luego de ser señalados como los presuntos responsables de un hurto a una residencia en la zona sur del Valle de Aburrá.

    Durante el procedimiento de intercepción, los uniformados lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos y confiscar tanto el vehículo como las herramientas empleadas para violentar las cerraduras de las viviendas.

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    El operativo se originó gracias a una oportuna alerta radial y al seguimiento articulado entre las centrales de seguridad de ambas localidades.

    Según la información oficial recopilada, los implicados ya se encontraban en el radar de las autoridades debido a su presunta participación en otro robo a una casa perpetrado días atrás en el exclusivo sector de la comuna El Poblado, en Medellín. Tras la captura en flagrancia, los sujetos fueron interceptados justo cuando intentaban escapar con el botín.

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    Finalmente, los tres detenidos, junto con los objetos recuperados, las herramientas incautadas y el automotor utilizado para los ilícitos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    Las autoridades competentes avanzan ahora en las pesquisas necesarias para esclarecer si esta banda delincuencial está vinculada con otros robos a residencias reportados recientemente en la subregión, consolidando los resultados de esta efectiva captura.

    Persecución entre Medellín y Envigado terminó con la captura de tres pillos dedicados a robar casas

    Foto de cortesía.

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