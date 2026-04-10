Resumen: El concierto de Maroon 5 en Bogotá, inicialmente previsto para abril de 2026, fue reprogramado para el 27 de agosto en el Coliseo MedPlus. La banda y los organizadores confirmaron que las entradas seguirán siendo válidas, aunque el cambio, anunciado a pocos días del evento, generó sorpresa entre los fanáticos y coincide con nuevas fechas de la gira en Latinoamérica.

¡Se aplazó el regreso! Maroon 5 ya no vendrá a Bogotá en abril y esta es la nueva fecha oficial

El esperado regreso de Maroon 5 a Colombia tendrá que esperar unos meses más. La banda estadounidense confirmó que su presentación en Bogotá, inicialmente prevista para abril de 2026, fue reprogramada, generando sorpresa entre sus seguidores.

El concierto hacía parte de la gira internacional Love Is Like Tour y estaba programado para el sábado 25 de abril en el Coliseo MedPlus. La noticia había generado gran expectativa, especialmente porque el grupo no se presenta en el país desde 2016 y tenía una visita pendiente que no pudo concretarse durante la pandemia.

Cambio de fecha y reacciones

A pocos días del evento, la agrupación anunció a través de sus canales oficiales que el show cambiaría de fecha. La nueva presentación quedó fijada para el 27 de agosto de 2026, manteniendo el mismo escenario en la capital del país.

La empresa organizadora, Páramo Presenta, confirmó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, incluyendo las ubicaciones previamente seleccionadas por los asistentes.

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Sin embargo, el anuncio generó inconformidad en algunos fanáticos, especialmente en quienes ya tenían organizados viajes desde otras ciudades o incluso desde el exterior para asistir al concierto en abril.

Aunque no se ha entregado una explicación oficial sobre el cambio, la modificación coincide con la inclusión de nuevas fechas de la banda en América Latina.

Dentro de la actualización de su gira, Maroon 5 agregó presentaciones en ciudades como Quito, Lima y Buenos Aires entre finales de agosto y comienzos de septiembre, lo que sugiere un ajuste logístico en su recorrido por la región.

Un regreso esperado tras varios intentos

El regreso de la agrupación ha sido esperado por años. Su última presentación en Colombia se realizó en marzo de 2016 en Bogotá, ante miles de asistentes. Posteriormente, el grupo había anunciado una nueva visita en 2020, que fue aplazada para 2021 debido a la pandemia. No obstante, esa fecha tampoco se llevó a cabo por las restricciones sanitarias de ese momento.

Con esta reprogramación, el concierto de 2026 se convierte en la oportunidad para que la banda retome su encuentro con el público colombiano, luego de varios intentos fallidos. Mientras tanto, aún hay disponibilidad de entradas en diferentes localidades, con precios que varían según la ubicación.

Por ahora, ni la agrupación ni los organizadores han dado detalles adicionales sobre posibles devoluciones para quienes no puedan asistir en la nueva fecha, ni han precisado las razones específicas detrás del cambio.

Entretanto, los seguidores deberán ajustar sus planes para agosto, cuando finalmente se concrete el esperado regreso de la banda al país.