Luto en el cine: falleció reconocido actor de Game of Thrones tras enfrentar una enfermedad incurable

Resumen: El actor norirlandés Michael Patrick falleció a los 35 años tras padecer una enfermedad de las neuronas motoras. Su muerte fue confirmada por su esposa, quien indicó que ocurrió en un hospicio, acompañado de familiares y amigos. El intérprete participó en Game of Thrones y desarrolló una carrera en teatro, televisión y escritura.

El actor norirlandés Michael Patrick falleció el 7 de abril a los 35 años, luego de enfrentar durante varios años una enfermedad de las neuronas motoras. La información fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de redes sociales, donde también compartió detalles sobre sus últimos momentos.

De acuerdo con el mensaje publicado, el actor estuvo internado en un hospicio en Irlanda del Norte días antes de su muerte, donde recibió atención médica especializada. Sheehan señaló que “Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos”, destacando además aspectos personales de su vida. “Vivió una vida plena, con alegría, energía y una risa contagiosa”, escribió.

En otra publicación difundida tras el fallecimiento, la esposa del actor expresó el impacto emocional de la pérdida. “No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, señaló.

Carrera en televisión, teatro y escritura

Michael Patrick desarrolló su trayectoria en distintos espacios artísticos, con participación en teatro británico y producciones audiovisuales independientes. A nivel internacional, uno de sus trabajos más reconocidos fue su aparición en la serie Game of Thrones, en la sexta temporada, específicamente en el episodio “The Broken Man”.

Además de su participación en televisión, también trabajó como guionista y actor en proyectos propios. Entre ellos se destaca la serie de la BBC My Left Nut, coescrita junto a Oisín Kearney, basada en experiencias personales durante su adolescencia.

De acuerdo con su biografía, el actor estudió en la Academia de Artes Teatrales Mountview en Londres, luego de formarse en ciencias en la Universidad de Cambridge. Durante su etapa universitaria también participó en la compañía de comedia Cambridge Footlights y en el National Youth Theatre del Reino Unido.

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Enfermedad y últimos años

En febrero de este año, el actor había hablado públicamente sobre su estado de salud, confirmando que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta progresivamente el control muscular. Según lo que él mismo había compartido, convivía con la condición desde hacía aproximadamente tres años.

En ese mismo mensaje, explicó decisiones personales relacionadas con su tratamiento, incluyendo la elección de no someterse a una traqueotomía, priorizando su calidad de vida.

Durante el avance de la enfermedad, su entorno cercano impulsó campañas de apoyo económico para cubrir gastos médicos y cuidados asociados a la pérdida progresiva de movilidad.

Condición médica y reacción tras su fallecimiento

La enfermedad de las neuronas motoras, dentro de la cual se incluye la ELA, afecta funciones esenciales como el movimiento, el habla y la respiración. Aunque existen tratamientos para aliviar algunos síntomas, no cuenta actualmente con una cura definitiva.

Tras conocerse su fallecimiento, en redes sociales se han difundido mensajes de condolencia de personas cercanas y seguidores, quienes han recordado su trayectoria artística y su trabajo en distintos proyectos.

En el mensaje de despedida, su esposa también resaltó aspectos de su vida cotidiana y carácter, afirmando que fue una persona con una presencia significativa para quienes lo rodearon a lo largo de su vida y durante el proceso de su enfermedad.