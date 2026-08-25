Resumen: Dolly Parton, una de las artistas más reconocidas del country, murió este 25 de agosto a los 80 años, según confirmó su familia. La cantante deja una trayectoria de más de seis décadas, con más de 3.000 canciones y éxitos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You. Además de su carrera musical, destacó como actriz, empresaria y filántropa, dejando un legado que trascendió generaciones.

¡Triste adiós a una grande! Murió Dolly Parton, la ‘reina del country’ y voz detrás de ‘I Will Always Love You’

Dolly Parton, una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense, murió este martes 25 de agosto a los 80 años. La noticia fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver, quien apareció en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la artista para hablar en nombre de la familia.

Seaver, quien durante más de dos décadas se desempeñó como jefe de seguridad de Parton, recordó la influencia de la cantante tanto en su familia como en generaciones de artistas. En su mensaje, aseguró: “La tristeza nos invade a nosotros, no a Dolly”. La familia también señaló que la artista murió en paz en su casa de Nashville, Tennessee.

Una carrera marcada por grandes canciones

Nacida en Tennessee en 1946, Parton construyó una trayectoria de más de seis décadas y se convirtió en una de las principales representantes del country. Su trabajo como compositora fue uno de los pilares de su carrera y llegó a crear más de 3.000 canciones, muchas de ellas inspiradas en experiencias personales y situaciones de la vida cotidiana.

Entre sus composiciones más reconocidas están Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 y I Will Always Love You. Esta última tuvo un impacto internacional especialmente grande después de que Whitney Houston grabara una versión que se convirtió en un éxito mundial.

Parton también alcanzó importantes cifras comerciales. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Grammy y homenajes por su aporte a la música y a la cultura estadounidense.

Del escenario al cine

La artista también desarrolló una carrera en el cine y participó en producciones como 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas, Rhinestone y Steel Magnolias. Por algunos de estos trabajos recibió nominaciones a los Globos de Oro.

Su trayectoria artística estuvo acompañada además por una faceta empresarial y filantrópica. Uno de sus proyectos más conocidos es Imagination Library, iniciativa enfocada en promover la lectura infantil mediante la entrega de libros a niños.

Por su trabajo humanitario recibió en 2025 el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocimiento que se sumó a otros homenajes obtenidos durante décadas de carrera.

En sus últimos años redujo algunas actividades

Durante 2025, Parton anunció la cancelación de una residencia de seis presentaciones que tenía previstas en Las Vegas. También informó que no asistiría a la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia, donde estaba previsto que recibiera el reconocimiento humanitario.

Su estado de salud había generado atención en los últimos meses. En una entrevista publicada recientemente, la cantante habló de algunos problemas que había enfrentado y explicó que había descuidado su propio bienestar mientras acompañaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 después de 59 años de matrimonio.

Hasta el momento, la causa de muerte de Dolly Parton no ha sido informada públicamente.

Un legado que trasciende el country

Además de sus canciones, Parton dejó una trayectoria marcada por su trabajo como actriz, empresaria y filántropa. Su influencia alcanzó a distintas generaciones de intérpretes y compositores, mientras que varias de sus canciones se mantuvieron vigentes durante décadas.

En el mensaje de despedida, Bryan Seaver también destacó el impacto que tuvo su tía en quienes encontraron inspiración en su carrera: “Dolly abrió puertas no solo para mí, sino para toda mi familia, para que alcanzáramos un potencial que ni siquiera sabíamos que era posible. Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes. Con su ejemplo, creímos que todo era posible”.

La familia de la cantante y el equipo encargado de su legado señalaron que trabajarán para mantener viva su memoria. Con su fallecimiento, el mundo de la música despide a una de sus artistas más reconocidas, cuya obra quedó ligada para siempre a canciones como Jolene e I Will Always Love You.