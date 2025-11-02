¡Se agrandó la familia! Natti Natasha y Raphy Pina dan la bienvenida a su segunda hija, Dominique Isabelle

Resumen: Natti Natasha y Raphy Pina celebran la llegada de su segunda hija, Dominique Isabelle, nacida el 1° de noviembre. La cantante compartió un emotivo video mostrando los momentos previos al parto y la llegada de la bebé. Dominique se une a Vida Isabelle, de cuatro años, y a los tres hijos mayores de Raphy, formando así una familia de siete integrantes. La pareja también creó una cuenta de Instagram para la recién nacida, que rápidamente ganó miles de seguidores.

La cantante dominicana Natti Natasha y el productor musical Raphy Pina se convirtieron en padres por segunda vez este sábado 1° de noviembre, anunciando la llegada de su nueva hija, Dominique Isabelle. La pareja ya comparte a Vida Isabelle, de cuatro años, y con la incorporación de Dominique, la familia de Raphy suma un total de siete miembros, incluyendo a sus otros tres hijos mayores: Mía, Chingui y Monty.

La recién nacida lleva como segundo nombre Isabelle, igual que su hermana mayor, un detalle que, según la pareja, las unirá aún más a lo largo de sus vidas.

Para anunciar la feliz noticia, Natti Natasha compartió en sus redes sociales un emotivo video que retrata desde los momentos previos al parto hasta su llegada al hospital. En el material se puede ver cómo la cantante y su esposo se preparan para el gran momento, mostrando tanto los nervios como la ilusión del día.

A pesar de las contracciones y la ansiedad previa al parto, Natti Natasha se mostró serena y acompañada por su pareja, luciendo una bata de hospital mientras aguardaba el momento de dar a luz.