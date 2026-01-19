¡Se agranda la familia de ‘El Bendito’! Blessd sacude las redes al confirmar que será papá

Resumen: Blessd confirmó que será papá junto a su pareja, Manuela QM, a través de una emotiva publicación en Instagram que puso fin a los rumores. El anuncio, acompañado de un mensaje cargado de sentimiento, generó una ola de reacciones y felicitaciones en redes, marcando una nueva etapa personal para el artista.

El cantante urbano Blessd atraviesa uno de los momentos más significativos en su vida. El artista paisa confirmó que se convertirá en padre, poniendo fin a las especulaciones que desde hace semanas circulaban en redes sociales sobre un posible embarazo de su pareja, la creadora de contenido Manuela QM.

La expectativa creció luego de que usuarios comenzaran a compartir videos y fotografías en los que se evidenciaban cambios físicos en la influencer. Aunque ninguno de los dos había entregado declaraciones públicas, el propio intérprete decidió hacer el anuncio oficial y despejar cualquier duda.

La confirmación llegó en la tarde de este lunes 19 de enero, cuando Blessd y Manuela compartieron sus cuentas de Instagram una publicación cargada de simbolismo y emoción. En las imágenes, el artista aparece de espaldas mientras su pareja lo abraza y sostiene una ecografía junto a unos tenis de bebé, elementos con los que revelaron la llegada de su primer hijo.

El post estuvo acompañado por un fragmento de la canción que musicaliza la publicación, en el que Blessd reflexiona sobre este momento crucial en su vida: “No tengo cicatrices, ya sané los moretones; yo soy un guerrero, de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones. Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando, hijo mío”.

La respuesta del público no se hizo esperar. En cuestión de minutos, seguidores, colegas del medio artístico y figuras públicas empezaron a reaccionar con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja, que atraviesa una etapa clave en su vida personal.

Una relación que ha estado en el centro de la conversación pública

La historia sentimental entre Blessd y Manuela QM ha sido objeto de atención mediática desde que comenzaron su vínculo. A lo largo de los últimos meses, la pareja estuvo sujeta a rumores y especulaciones, incluidos episodios de cercanía y distanciamiento que mantuvieron a sus seguidores pendientes de cada movimiento en redes sociales.

A pesar de las críticas y los comentarios de terceros, la pareja ha logrado consolidar su relación, mostrando un perfil estable y lleno de felicidad en los últimos meses. El anuncio de este lunes marca un hito importante, que muchos han interpretado como el comienzo de una nueva etapa de madurez emocional para ambos.

Blessd, quien se ha consolidado como una de las figuras más exitosas del género urbano en Colombia con temas como Medallo, Mírame y diversas colaboraciones internacionales, continúa fortaleciendo su carrera musical en medio de una etapa de profundos cambios personales.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre el tiempo de gestación ni la fecha estimada de nacimiento; sin embargo, el anuncio deja en evidencia la felicidad con la que asumen esta nueva etapa familiar.