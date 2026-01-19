Luto en la alta costura: Valentino Garavani, ícono de la moda italiana, fallece a los 93 años

Resumen: El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años en su residencia de Roma, dejando un legado fundamental en la historia de la alta costura. Reconocido por su elegancia atemporal y el icónico “rojo Valentino”, vistió a figuras de la realeza y celebridades, consolidándose como uno de los grandes referentes de la moda mundial.

El mundo de la moda despide a uno de sus referentes más influyentes: Valentino Garavani, diseñador italiano y fundador de la emblemática casa de alta costura que lleva su nombre, falleció a los 93 años en su residencia de Roma. Según la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, el modisto murió de manera serena, rodeado del afecto de sus seres queridos.

Valentino, nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía, dedicó su vida al diseño y formó parte de la élite creativa de París antes de lanzar su propia marca en 1960. Su nombre se consolidó a nivel mundial al vestir a figuras icónicas como Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Julia Roberts y Lady Di, la recordada princesa Diana de Gales, entre muchas otras, convirtiendo su estilo elegante y refinado en sinónimo de sofisticación y lujo.

Su legado no solo se define por la perfección de sus siluetas y detalles, sino también por el distintivo “rojo Valentino”, un tono que Garavani descubrió en un viaje a España y que se convirtió en el sello más reconocible de su marca. Durante décadas, este color adornó sus vestidos de gala y simbolizó su visión de la alta costura: una moda que prioriza la belleza atemporal, la elegancia y el respeto por la mujer.

Tras anunciar su retiro oficial en 2008, Valentino continuó siendo una presencia activa en desfiles y eventos internacionales, manteniendo vivo el espíritu de su casa de modas. Su obra fue celebrada no solo por el público y la crítica, sino también por la realeza y las celebridades que se convirtieron en fieles portadoras de su estilo.

La despedida de Garavani incluirá una cámara ardiente en PM23, sede cultural de la marca en la Piazza Mignanelli 23 de Roma, abierta al público los días 21 y 22 de enero, y el funeral se llevará a cabo el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la Plaza de la República, con la asistencia de destacados representantes de la moda, la cultura y la sociedad a nivel mundial.

Valentino Garavani no solo construyó una marca, sino una filosofía de la moda que trascendió tendencias y generaciones. Su obra sigue viva en cada diseño, en cada desfile y, sobre todo, en el inconfundible rojo que hizo suyo, un recordatorio permanente de su genialidad y su pasión por la elegancia. Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la alta costura, pero su influencia permanecerá intacta en la historia de la moda.