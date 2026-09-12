Resumen: 40 hospitales públicos de Antioquia anunciaron que desde el 14 de septiembre limitarán los servicios no urgentes a afiliados de Coosalud, ante una deuda de $293 mil millones y el incumplimiento de acuerdos de pago. AESA advierte que la falta de recursos está dificultando el pago de nóminas y la compra de medicamentos e insumos.

¡Se agotó la paciencia! 40 hospitales de Antioquia suspenderán servicios no urgentes a afiliados de Coosalud

A partir del lunes 14 de septiembre, 40 hospitales públicos de Antioquia suspenderán la atención de servicios no urgentes a los afiliados de Coosalud, debido a los incumplimientos en los pagos de la EPS.

La medida fue anunciada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), que señala que la deuda de Coosalud con la red pública hospitalaria del departamento asciende actualmente a 293 mil millones de pesos.

Incumplimientos en los acuerdos de pago

Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA, explicó que la EPS ha incumplido los compromisos establecidos para ponerse al día con los hospitales. Según la asociación, además, durante los últimos meses se han presentado dificultades para mantener una interlocución con las directivas de Coosalud debido al cambio permanente de interventor.

Uno de los compromisos pendientes corresponde a los recursos del mes de septiembre. De acuerdo con Sánchez Montoya, la EPS había anunciado el pago desde la semana anterior, pero ocho días después este aún no se habría efectuado.

“La EPS se comprometió desde la semana anterior a pagarle los recursos correspondientes al mes de septiembre a estos hospitales, y ya han pasado 8 días y la EPS no ha cumplido con estos pagos. Hacemos un llamado urgente al señor presidente de la república, a la señora ministra de salud, a la señora superintendente nacional de salud y a los directivos de la EPS Coosalud para que paguen urgentemente a esos hospitales los recursos pendientes”, manifestó el agremiado.

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Dificultades para pagar nóminas y adquirir insumos

AESA advierte que la situación financiera está afectando la operación de los hospitales involucrados. Entre las dificultades señaladas se encuentran el pago de las nóminas de los trabajadores y la compra de medicamentos y otros insumos necesarios para prestar los servicios.

Por esta razón, los 40 hospitales decidieron limitar temporalmente la atención no urgente a los usuarios de Coosalud mientras esperan que se atiendan las obligaciones pendientes.

La asociación pidió la intervención del Gobierno nacional, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los directivos de la EPS para buscar una solución frente a los recursos adeudados a la red pública hospitalaria de Antioquia.

La medida comenzará a regir este lunes 14 de septiembre y está dirigida exclusivamente a los servicios no urgentes.