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Resumen: Soldados del Ejército sostienen intensos combates contra disidencias de las Farc en la zona rural de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia.

¡Fuego cruzado! Fuertes combates del Ejército contra disidencias en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

La tensión y el fuego cruzado sacuden la zona rural del norte del departamento de Antioquia tras combates con el fin de neutralizar la presencia de estructuras criminales.

En las últimas horas de este sábado 12 de septiembre, el Ejército Nacional de Colombia confirmó a través de sus canales oficiales que unidades militares adscritas al Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot sostienen fuertes combates contra presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en jurisdicción del municipio de San Andrés de Cuerquia.

De acuerdo con el reporte emitido por la Cuarta Brigada, los uniformados se enfrentan directamente contra miembros del GAO residual Estructura 36, un grupo armado ilegal que históricamente ha intentado intimidar y ejercer control sobre las comunidades campesinas de la región.

La institución castrense recalcó que el despliegue responde a una ofensiva sostenida para salvaguardar la integridad de la población civil y bloquear cualquier intento de expansión de estas facciones armadas en el norte antioqueño.

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Las Fuerzas Militares enfatizaron que las operaciones ofensivas continuarán desplegándose en el área rural de manera ininterrumpida hasta restablecer el orden público y garantizar condiciones de tranquilidad para los habitantes del sector.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente mientras los combates persisten en la zona montañosa, reafirmando el compromiso estatal de debilitar las rentas ilícitas y la influencia armada de los grupos residuales en el departamento.

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