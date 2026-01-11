Resumen: El cantante de música popular Sebastián Ayala sufrió un accidente de tránsito en la vía que conecta Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta, cuando un bus de servicio público lo sacó de la carretera y se dio a la fuga. Ayala resultó ileso, mientras un integrante de su equipo sufrió lesiones leves y fue atendido por las autoridades.

¡Se accidentó Sebastián Ayala! Bus habría provocado el volcamiento de su camioneta y se dio a la fuga

En la mañana de este 11 de enero, el cantante de música popular Sebastián Ayala sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba por la vía que conecta Landázuri, en Santander, con San Juanito, Meta, a la altura del municipio de Puerto Boyacá. Según relató el propio artista a través de sus redes sociales, el siniestro fue provocado por un bus de servicio público que los sacó de la carretera y se dio a la fuga.

La camioneta en la que se movilizaba Ayala terminó volcada a un costado de la carretera, con la parte delantera del vehículo severamente dañada. Afortunadamente, el cantante resultó ileso, aunque una persona de su equipo sufrió lesiones leves y fue trasladada a un centro médico.

Sebastián, visiblemente aliviado, compartió en un video: “Nos acabamos de accidentar. Un bus de la empresa Brasilia nos botó al otro lado de la vía y se escapó, lo estamos buscando en este momento”.

El artista, hijo del también cantante Giovanny Ayala, expresó su gratitud por haber salido sin mayores consecuencias y señaló que se encuentra estable. Asimismo, destacó la rápida acción de su equipo y la colaboración de las autoridades en la búsqueda del vehículo involucrado.

El accidente ocurre un día después del trágico siniestro aéreo en el que falleció Yeison Jiménez, lo que generó aun mas preocupación entre los seguidores del género. La comunicación inmediata de los hechos permitió tranquilizar a sus fanáticos, quienes enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos a través de las redes sociales.