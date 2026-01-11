Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Luto en la familia Calderón! Confirman que la pareja de Juliana falleció en el accidente aéreo de Yeison Jiménez

    La influencer Yina Calderón reveló el dolor que atraviesa su familia tras la pérdida de un ser querido en la tragedia aérea.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fotos: Ig @juanmafxoficial / @yinacalderontv
    Resumen: El cantante Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, mientras se dirigía a un concierto en Marinilla. Entre los otros fallecidos estaba Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón, hermana de la influencer Yina Calderón, quien expresó el profundo dolor de su familia tras la tragedia. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

    Este resumen se realiza automáticamente.

    La tragedia que enluta al país con la muerte del cantante Yeison Jiménez también tocó de cerca a la familia de la creadora de contenido Yina Calderón. La influencer reveló que, además del artista, el novio de su hermana Juliana, Juan Manuel Rodríguez, también falleció, sumiendo a la familia en un profundo dolor.

    El accidente se registró en la tarde del sábado 10 de enero en la zona rural de Paipa, Boyacá, cuando la aeronave que transportaba al cantante y a sus acompañantes se precipitó a tierra en la vereda Romita, sobre la vía que conecta Paipa con Duitama.

    Yeison Jiménez se dirigía a Marinilla para cumplir con una presentación en el marco de las Fiestas Populares de la Vaca, un evento tradicional que reúne a cientos de espectadores. Junto a él viajaban cuatro acompañantes, incluyendo a Juan Manuel Rodríguez, quien trabajaba como productor visual del artista y era pareja de Juliana Calderón.

    @yinacalder0ntv

    Me mata la tristeza !

    ♬ Mörka Skogar – Drömland

    Esto le podría interesar: Equipo de Yeison Jiménez rompe el silencio tras la tragedia aérea en Boyacá: “Su legado se queda”

    La noticia fue confirmada por Yina Calderón a través de sus redes sociales, donde expresó el profundo impacto de la tragedia sobre su familia: “Murió el novio de mi hermana Juliana y un amigo cercano, estamos muy mal”, escribió, dejando ver el dolor que atraviesan en este momento. Más tarde, compartió una foto en homenaje a Juan Manuel, acompañado del mensaje “Buen viaje, parcero”.

    El fallecimiento de Yeison Jiménez ha generado conmoción en el país, especialmente entre sus seguidores y colegas del género popular, quienes han compartido mensajes de solidaridad y recordado su legado musical. Al mismo tiempo, la pérdida de Juan Manuel Rodríguez ha despertado una ola de condolencias hacia la familia Calderón, que también enfrenta de cerca este profundo duelo.

    Por ahora, el país permanece a la espera de los informes oficiales que expliquen las causas del accidente, mientras las autoridades investigan cada detalle del siniestro.


