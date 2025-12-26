¿Se acabó la tradición? Por qué hoy 26 de diciembre no hubo jornada completa de “Boxing Day” en la Premier League

Minuto30.com .- Para los amantes del fútbol internacional, el 26 de diciembre es, por tradición, el día más sagrado del calendario inglés, con el “Boxing Day. Sin embargo, este 2025 muchos fanáticos se han llevado una sorpresa al abrir las aplicaciones de resultados: no hay una jornada completa de 10 partidos hoy.

Aunque el “Boxing Day” sigue siendo una institución en el Reino Unido, diversas razones logísticas y de salud deportiva han fragmentado la fecha. Aquí le explicamos qué pasó con el fútbol este año.

1. El factor televisión y el calendario “fragmentado”

A diferencia de hace una década, donde todos los equipos jugaban casi al mismo tiempo el 26 de diciembre, la Premier League y las cadenas de televisión (como Amazon Prime, Sky y TNT) ahora distribuyen los partidos en varios días (26, 27 y 28 de diciembre).

Esto se hace para:

Maximizar la audiencia: Al no cruzar los partidos, los fanáticos pueden ver todos los juegos de los equipos grandes sin tener que elegir.

Logística de transporte: En el Reino Unido, el 26 de diciembre no hay servicio de trenes ni transporte público masivo, lo que dificulta el traslado de 10 hinchadas visitantes simultáneamente.

2. El descanso de los jugadores

En los últimos años, entrenadores como Pep Guardiola y Jürgen Klopp (antes de su salida) lideraron una fuerte protesta contra el calendario navideño. Jugar el 26 y luego el 28 de diciembre (con solo 48 horas de descanso) aumentaba las lesiones en un 40%.

Para este 2025, la FA (Federación Inglesa) decidió garantizar que ningún equipo juegue dos partidos en menos de 60 o 72 horas, lo que obligó a mover gran parte de la jornada del Boxing Day hacia el fin de semana.

3. ¿Qué partidos sí se juegan hoy?

Aunque no es la jornada masiva de antes, el Boxing Day 2025 mantiene un encuentro clave para no romper del todo la tradición.

Mancheter United recibe a Newcastle, encuentro que se llevará a abo a las 3 de la tarde, hora colombiana.

4. El impacto en las apuestas y el entretenimiento sin Boxing Day

Para los seguidores en Colombia, esta fragmentación cambia la dinámica de las “pollas” y apuestas deportivas, ya que la jornada no se resuelve en un solo día, sino que se extiende por 72 horas de fútbol continuo.